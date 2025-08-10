به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، شرکت سایپا در نظر دارد بخشی از تولیدات خود را از شنبه هجدهم مرداد ماه به‌صورت طرح پیش‌فروش عرضه کند. مشتریان بانک تجارت می‌توانند برای استفاده از این طرح و شروع فرایند ثبت‌نام به ‌صورت غیر حضوری و حضوری از خدمات بانک بهره‌مند شوند.

متقاضیان خرید محصولات سایپا، علاوه بر امکان استفاده از خدمات حضوری تمامی شعب بانک تجارت، می‌توانند از طریق سامانه‌های حساب وکالتی این بانک به آدرس tejaratbank.ir/vekalati فرایند وکالتی کردن حساب را به آسانی و با صرف کمتربن زمان انجام دهند.

حداقل مبلغ لازم برای مسدودی حساب در این طرح، چهار میلیارد ریال (علاوه بر حداقل موجودی 200 هزار ریالی) خواهد بود و پس از اعلام نتایج اولویت‌بندی، روند تحویل خودرو انجام خواهد شد.