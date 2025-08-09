خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیش‌فروش محصولات سایپا با حساب وکالتی بانک ملی ایران

پیش‌فروش محصولات سایپا با حساب وکالتی بانک ملی ایران
کد خبر : 1671844
لینک کوتاه کپی شد.

امکان وکالتی‌کردن حساب برای شرکت در طرح پیش‌فروش محصولات شرکت سایپا در سامانه فیروزه بانک ملی ایران فراهم شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران از روز شنبه ۱۸ مردادماه لغایت پایان روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴ مشتریان می‌توانند با مراجعه به سامانه فیروزه بانک ملی ایران به نشانی firoozeh.bmi.ir و به‌صورت غیرحضوری، با حفظ حداقل موجودی ۴۰۰ میلیون تومان، نسبت به وکالتی‌کردن حساب خود اقدام کنند.

پس از انجام عملیات وکالتی کردن حساب، متقاضیان از روز یکشنبه ۱۹ مرداد تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ فرصت خواهند داشت با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه خودروسازی سایپا، درخواست خرید خود را ثبت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور