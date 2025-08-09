خبرگزاری کار ایران
بیش از یک میلیون و ششصد هزار نفر ارز اربعین خود را از اپلیکیشن بله خریداری کردند

در ده روز نخست طرح خرید ارز اربعین، بیش از یک میلیون و ششصد هزار نفر، معادل ۹۴ درصد متقاضیان، از اپلیکیشن بله برای دریافت این خدمت استفاده کردند. زائران تا ۲۲ مرداد فرصت دارند ارز اربعین خود را از طریق این اپلیکیشن تهیه کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، تاکنون بیش از یک میلیون و ششصد هزار نفر از این پلتفرم برای خرید ارز اربعین بهره‌مند شده‌اند. سال گذشته نیز یک میلیون و سیصد هزار نفر از این طریق ارز مورد نیاز خود را دریافت کردند. این خدمت با هدف ساده‌سازی فرآیند دریافت ارز و کاهش ازدحام در شعب بانکی ارائه شده است.

فرآیند خرید ارز اربعین به‌طور کامل در اپلیکیشن بله انجام می‌شود. کاربران پس از ورود به بخش خدمات، با انتخاب گزینه «ارز اربعین» و بانک مورد نظر (بانک ملی یا پست بانک)، اطلاعات شخصی، میزان ارز (حداکثر ۲۰۰ هزار دینار)، تاریخ و شعبه مدنظر را ثبت کرده و ارز خود را دریافت می‌کنند.

زائران ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی می‌توانند ارز اربعین را با نرخ ترجیحی دولتی، که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، خریداری کنند. ثبت‌نام در سامانه سماح برای دریافت این ارز الزامی است. نرخ ارز اربعین پایین‌تر از بازار آزاد بوده و به منظور کاهش هزینه‌های سفر زائران ارائه می‌شود. همچنین، دریافت این ارز تأثیری بر سهمیه ارز مسافرتی سالانه افراد ندارد و کاربران می‌توانند برای خرید ارز مسافرتی نیز از بله استفاده کنند.

اپلیکیشن بله علاوه بر خدمات ارزی، امکاناتی نظیر تماس گروهی با لینک را برای زائران فراهم کرده است. این قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد بدون نیاز به ایجاد گروه، با ارسال لینک و تعیین زمان، تماس صوتی یا تصویری با کیفیت برقرار کنند. این ویژگی برای هماهنگی جلسات آنلاین در داخل و خارج از کشور کاربرد دارد.

بله، به‌عنوان پیام‌رسان رسمی بانک ملی ایران، خدماتی مانند کارت‌به‌کارت، پرداخت قبض و خرید بسته اینترنت را ارائه می‌دهد و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، در تلاش است تا به زیست‌بوم دیجیتال جامع برای مردم ایران تبدیل شود.

