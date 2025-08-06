به گزارش ایلنا، در شرایطی که تحول دیجیتال در صنایع مختلف شتاب گرفته و رفتار مصرف‌کننده به سمت استفاده از خدمات آنلاین تغییر یافته، شرکت «واسپاری کرمان موتور» به عنوان یکی از پیشگامان حوزه خدمات مالی در صنعت خودرو، از ورود رسمی به عرصه فروش آنلاین خودروهای اقساطی خبر داد. پورتال فروش آنلاین واسپاری کرمان موتور با پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی، وارد فاز نهایی شده و به‌زودی آماده بهره‌برداری سراسری خواهد بود.

این سامانه که حاصل بیش از یک سال برنامه‌ریزی دقیق، تحلیل فرآیندها و توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و امنیتی است، به‌گونه‌ای طراحی شده تا فرآیند فروش اقساطی خودرو را برای مشتریان در سراسر کشور ساده، سریع و شفاف کند. به گفته مدیران این شرکت، پورتال مذکور یکی از معدود پروژه‌های بومی در این حوزه است که با این سطح از استانداردهای فنی، امنیتی و هماهنگ با سامانه‌های ملی طراحی شده است.

تجربه‌ای مدرن برای خرید اقساطی

واسپاری کرمان موتور ساختار جدیدی طراحی کرده تا بتوانند مشتریان بدون نیاز به مراجعه حضوری، تنها با ورود به پورتال، خودروی مورد نظر خود را انتخاب، اطلاعات هویتی را به صورت کاملاً آنلاین احراز کرده و فرآیند خرید را به سادگی تا مرحله نهایی طی کنند.

یکی از برجسته‌ترین مزایای پورتال فروش آنلاین لیزینگ کرمان موتور، اتصال مستقیم به سامانه‌های شاهکار (احراز هویت الکترونیکی) و راهکاران (سیستم جامع مالی و اداری) است که فرآیند ثبت اطلاعات، صحت‌سنجی و پیگیری قرارداد را به صورت هوشمند و یکپارچه انجام می‌دهد.

این پورتال با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تمام زنجیره عملیات فروش از احراز هویت تا ثبت قرارداد و صدور صورتحساب را به شکل دیجیتال و بدون دخالت نیروی انسانی مدیریت می‌کند.

مانع بزرگ در سقف کوتاه تراکنش

با وجود تمام این پیشرفت‌ها، مدیران پروژه بر این باورند که در حال حاضر تنها مانع جدی در مسیر بهره‌برداری کامل از این تحول دیجیتال، محدودیت سقف پرداخت آنلاین است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است.

بر اساس دستورالعمل‌های فعلی، سقف تراکنش‌های مالی از طریق درگاه‌های پرداخت آنلاین به ۲۰۰ میلیون تومان محدود شده که این رقم، تناسبی با قیمت خودروهای ارائه شده در سبد فروش این شرکت ندارد.

این محدودیت نه تنها موجب چندپارگی فرآیند پرداخت و سردرگمی کاربران می‌شود، بلکه مانعی جدی برای تسهیل و توسعه فروش دیجیتال در صنعت خودرو به شمار می‌رود.

مدیران شرکت واسپاری کرمان موتور با تأکید بر اینکه همه زیرساخت‌ها برای اجرای فروش دیجیتال آماده است، از نهادهای تصمیم‌گیر و تنظیم‌گر به ویژه بانک مرکزی انتظار دارند که در مسیر توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، بازنگری در این مقررات را در دستور کار قرار دهند.

حرکت به‌سوی آینده‌ای دیجیتال

شرکت واسپاری کرمان موتور از مدت‌ها پیش مسیر نوسازی دیجیتال را آغاز کرده و با تعریف پروژه‌های زیرساختی در حوزه ERP، CRM، ثبت مکانیزه قرارداد و امضای دیجیتال، توانسته بخش قابل توجهی از فرآیندهای سنتی را به فرآیندهای مکانیزه و آنلاین تبدیل کند. پورتال فروش آنلاین، جدیدترین گام در این مسیر تحول‌آفرین است.

به گفته مدیران لیزینگ کرمان موتور، این پورتال اتصال به سامانه‌های اعتبارسنجی، مشاهده اقساط در لحظه، بارگذاری مستندات به صورت امن و امضای قرارداد دیجیتال را نیز شامل می‌شود. این پروژه می‌تواند به الگویی موفق برای سایر شرکت‌های واسپاری و ارائه‌دهندگان خدمات مالی در کشور تبدیل شود.

ایران آماده یک تحول دیجیتال، مقررات نیاز به بازنگری

امروز نه تنها زیر ساخت‌های فنی و تیم‌های تخصصی، بلکه جامعه مصرف‌کننده نیز آمادگی کامل برای ورود به دنیای خریدهای آنلاین در حوزه‌های کلان مانند خودرو را دارد. در چنین فضایی، بازنگری در مقررات دست‌وپاگیر سنتی از سوی نهادهای تنظیم‌گر، می‌تواند شتاب‌دهنده توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور باشد.

شرکت واسپاری کرمان موتور با درک کامل از مسیر تحول و رو به پیشرفت بستر خدمات آنلاین، آمادگی کامل خود را برای آغاز عصری تازه در فروش خودروهای اقساطی به صورت کاملاً دیجیتال اعلام کرده و در تلاش است راه را برای این تحول هموارتر کند.

