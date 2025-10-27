"ایستکول"، تنها تولیدکننده آبسردکن دومنظوره در کشور
ورود به بورس با هدف شفافیت مالی و توسعه تولید
عضو هیئتمدیره ایستکول از گسترش سبد محصولات این شرکت در حوزه تصفیه هوا و سرمایهگذاری در تولید یخچالهای خانگی ویژه خانوادههای کوچک خبر داد و خواستار حمایت بیشتر دولت در زمینه تخصیص ارز و تسهیلات بانکی شد.
پریسا محمدی، عضو هیئتمدیره شرکت تکران مبرد (ایستکول) در حاشیه بیستوپنجمین نمایشگاه صنعت لوازم خانگی در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا اظهار کرد: شرکت تکران مبرد با ۴۸ سال سابقه بهعنوان یک تجارت خانوادگی در حوزه لوازم خانگی فعالیت دارد و بیش از ۸۰۰ نفر پرسنل در کارخانه واقع در شهرک صنعتی شکوهیه مشغول به کار هستند. این شرکت در حوزه لوازم خانگی سایز کوچک، آبسردکنها، لوازم هتلی و تصفیه هوا فعالیت میکند.
وی با بیان اینکه تکران مبرد در برخی حوزهها پیشتاز بازار داخلی است، افزود: در بخش هتلی و سازمانی تقریباً رهبر بازار هستیم و از قدیمیترین فعالان این صنعت به شمار میرویم؛ بهطوریکه بسیاری از رقبای داخلی و خارجی در این بخش بازار خود را به ما واگذار کردهاند. همچنین در تولید آبسردکنهای دو منظوره تقریباً تنها تولیدکننده داخلی هستیم و روزانه حدود ۱۲۰۰ دستگاه تولید میکنیم. گستردگی شبکه توزیع و خدمات پس از فروش از نقاط قوت شرکت ما به شمار میرود.
محمدی درباره برنامههای توسعهای این شرکت نیز گفت: با توجه به افزایش آلودگی هوا و کمبود تولیدکنندگان داخلی در حوزه تصفیه هوا، برنامه ما این است که تا پایان سال سبد محصولات خود را در این زمینه گسترش دهیم. همچنین در حوزه یخچالهای خانگی برای خانوادههای کوچکتر سرمایهگذاری گستردهای انجام دادهایم. در بازار فعلی خلأیی برای محصولات متناسب با خانوادههای کمجمعیت وجود دارد که تلاش داریم این بخش را پوشش دهیم. تیم توسعه این شرکت از نیروهای متخصص و مسلط تشکیل شده و امیدواریم تا اواسط سال آینده محصولات جدیدی را بهصورت گسترده وارد بازار کنیم. نمونههای آموزشی این محصولات نیز تا پایان امسال عرضه خواهد شد.
چالش اصلی در تخصیص ارز و تأمین مالی تولید
وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در زمینه تأمین ارز اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان واقعی، تخصیص ارز است. بسیاری از قطعات موردنیاز در داخل کشور تولید نمیشود و ناچار به واردات هستیم. انتظار داریم مسئولان کالاهای مرتبط با تولیدکنندگان داخلی را در اولویت تخصیص ارز قرار دهند. ما اکنون بیش از ۸۰۰ نفر اشتغال مستقیم داریم اما در این زمینه با چالش جدی روبهرو هستیم.
عضو هیئتمدیره تکران مبرد در ادامه تصریح کرد: در بخش منابع مالی و بانکی نیز انتظار داریم حمایت بیشتری از تولید صورت گیرد. در حال حاضر میانگین نرخ بهره تسهیلات بانکی حدود ۴۰ درصد است، در حالی که سود سپردهها حداکثر ۲۶ درصد است. این اختلاف فشار سنگینی به تولیدکنندگان وارد میکند. کاهش نرخ بهره میتواند به بهبود وضعیت تولید و رشد اقتصادی کشور کمک کند.
ورود به بورس و شفافیت مالی
محمدی همچنین از ورود تکران مبرد به بورس خبر داد و گفت: شفافیت مالی در شرکت ما از اولویتهای اصلی است. با ورود به بورس، اطلاعات مالی شرکت بهصورت شفاف ارائه میشود و این اقدام میتواند به توسعه و رشد اقتصادی مجموعه و در نهایت به بهبود اقتصاد کشور منجر شود.
وی در پایان با ارزیابی مثبت از برگزاری بیستوپنجمین نمایشگاه صنعت لوازم خانگی افزود: نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته بسیار منظمتر و پویاتر برگزار شد. حضور برندهای معتبر، فعالیت نیروهای جوان و همکاری شرکتهای باسابقه باعث شد فضای نمایشگاه حرفهایتر باشد. خوشحالیم که برندهای قدیمی و جدید در کنار هم توانستند تصویر مثبتی از صنعت لوازم خانگی کشور ارائه دهند. امیدواریم دولت نیز با اصلاح سیاستهای ارزی و اقتصادی، مسیر را برای تولیدکنندگان واقعی هموارتر کند. تولیدکنندگان تاکنون با مقاومت ادامه دادهاند و انتظار داریم شرایط هر روز بهتر شود.