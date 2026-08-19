رویترز فاش کرد؛ گفتوگوی رئیس موساد و وزیر خارجه سوریه درباره ترکیه
منابع آگاه به رویترز اعلام کردند رئیس جدید موساد هفته گذشته با وزیر خارجه سوریه، تماس تلفنی داشته و حضور نظامی ترکیه در سوریه محور این گفتوگو بوده است.
منابع آگاه به خبرگزاری «رویترز» گفتند «گوفمن»، رئیس جدید موساد، ۲۳ مردادماه در تماسی تلفنی با اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، درباره حضور نظامی ترکیه در سوریه گفتوگو کرده است.
به گفته این منابع، این نخستین تماس تلفنی میان رئیس موساد و وزیر خارجه سوریه از زمان آغاز به کار گوفمن در ماه ژوئن بوده است.
جزئیات بیشتری از محتوای این تماس منتشر نشده، اما طرح موضوع حضور نظامی ترکیه در سوریه در این گفتوگو، از حساسیت فزاینده تلآویو نسبت به نقش نظامی آنکارا در تحولات سوریه حکایت دارد.
این تماس در شرایطی انجام شده که اختلافات ترکیه و اسرائیل بر سر تحولات امنیتی سوریه تشدید شده است. اسرائیل طی ماههای اخیر نسبت به افزایش حضور و نفوذ نظامی ترکیه در سوریه ابراز نگرانی کرده و حمله اخیر این رژیم به پایگاه ابوالظهور نیز در همین چارچوب قابل توجه است.
در همین راستا، اسرائیل مدعی شده بود استقرار احتمالی نیروهای ترکیه در پایگاه ابوالظهور میتواند ترتیبات امنیتی موجود در سوریه را تغییر دهد.
اهمیت تماس رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه از آن جهت است که تلآویو و آنکارا در ماههای اخیر بر سر نحوه شکلگیری نظم امنیتی جدید در سوریه با یکدیگر اختلاف پیدا کردهاند. در چنین شرایطی، گفتوگوی مستقیم میان رئیس دستگاه اطلاعات خارجی اسرائیل و وزیر خارجه سوریه میتواند نشاندهنده تلاش تلآویو برای اطلاع از مواضع دمشق و تأثیرگذاری بر نحوه حضور ترکیه در این کشور باشد.
با این حال، منابع رویترز جزئیات بیشتری درباره محتوای این تماس یا موضع دمشق و تلآویو درباره حضور نظامی ترکیه ارائه نکردهاند.