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خواهر رهبر کره‌شمالی ادعای ترامپ درباره تماس با کیم را زیر سؤال برد

خواهر رهبر کره‌شمالی ادعای ترامپ درباره تماس با کیم را زیر سؤال برد
کد خبر : 1828016
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خواهر و از چهره‌های بانفوذ رهبر کره شمالی، اعلام کرد از تماس ادعایی اخیر میان کیم جونگ اون و دونالد ترامپ هیچ اطلاعی ندارد؛ موضعی که روایت رئیس‌جمهور آمریکا درباره برقراری ارتباط با پیونگ‌یانگ را با ابهام مواجه کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره‌شمالی، امروز- چهارشنبه- در واکنش به گزارش‌های اخیر واشنگتن درباره ارتباط میان رهبران کره شمالی و آمریکا گفت: «در مورد اطلاعات اخیر منتشرشده از سوی واشنگتن درباره تماس میان رهبران کره شمالی و آمریکا، به‌هیچ‌وجه اطلاعی ندارم.»

او در عین حال افزود: «ممکن است این تنها موضوع مرتبط با سیاست خارجی مقامات عالی کشورمان باشد که من از آن اطلاعی ندارم.»

دونالد ترامپ روز دوشنبه مدعی شده بود که اخیرا با کیم جونگ اون در ارتباط بوده است. او همچنین گفت رهبر کره‌شمالی در پاسخ به درخواست‌های کاخ سفید، «وارد گفت‌وگو شده است»، اما جزئیات بیشتری درباره این ارتباط ارائه نکرد.

اظهارات ترامپ یک روز پس از آن مطرح شد که وی از قصد خود برای کاهش رزمایش‌های نظامی آمریکا با کره‌جنوبی خبر داد. ترامپ دلیل این تصمیم را عدم کمک سئول به واشنگتن در موضوع ایران عنوان کرده بود.

با وجود ادعای ترامپ درباره برقراری ارتباط با رهبر کره‌شمالی، اظهارات کیم یو جونگ نشان می‌دهد پیونگ‌یانگ تاکنون به‌طور رسمی چنین تماسی را تأیید نکرده است.

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