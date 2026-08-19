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ترامپ می‌خواهد با کیم دیدار کند؛ معامله بزرگ یا تکرار یک تجربه شکست‌خورده؟

ترامپ می‌خواهد با کیم دیدار کند؛ معامله بزرگ یا تکرار یک تجربه شکست‌خورده؟
کد خبر : 1827650
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همزمان با کاهش بخشی از رزمایش‌های نظامی آمریکا و کره‌جنوبی، ترامپ در تلاش است زمینه دیدار دوباره با رهبر کره‌شمالی را فراهم کند؛ مجموعه اقداماتی که نشان می‌دهد واشنگتن بار دیگر مسیر تنش‌زدایی و مذاکره مستقیم با پیونگ‌یانگ را در پیش گرفته است.

به گزارش ایلنا، مقام‌های آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفته‌اند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به مشاوران خود فشار می‌آورد تا زمینه دیدار دوباره او با کیم جونگ‌اون، رهبر کره‌شمالی، را در اوایل پاییز امسال فراهم کنند؛ اقدامی که می‌تواند تلاشی برای احیای مسیر دیپلماتیک ترامپ در قبال برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ باشد.

به گفته این مقام‌ها، ترامپ در گفت‌وگوهای خصوصی درباره امکان دیدار مستقیم با کیم در جریان سفر احتمالی خود به آسیا صحبت کرده است. این سفر ممکن است در ماه نوامبر و همزمان با برگزاری نشست سران همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) در چین انجام شود.

ترامپ امیدوار است دیدار دوباره با کیم این بار به نتیجه‌ای ملموس‌تر از سه نشست قبلی آنها منجر شود و مسیر گفت‌وگو درباره برنامه هسته‌ای کره‌شمالی را دوباره فعال کند. با این حال، هنوز برنامه رسمی برای برگزاری این دیدار وجود ندارد.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، تلاش دوباره ترامپ برای دیدار با رهبر کره‌شمالی در شرایطی انجام می‌شود که او در پرونده ایران به دستاورد مورد نظر خود نرسیده و اکنون به دنبال ثبت یک موفقیت مهم در عرصه سیاست خارجی است.

با این حال، بازگشت به میز مذاکره با پیونگ‌یانگ دیگر مانند گذشته نیست. کره شمالی در سال‌های اخیر توان هسته‌ای و موشکی خود را افزایش داده و زرادخانه‌ای قدرتمندتر در اختیار دارد. به همین دلیل، برخی کارشناسان و مقام‌های آمریکایی معتقدند حتی در صورت برگزاری دیدار، دستیابی به پیشرفت جدی در مذاکرات چندان محتمل نیست.

نگرانی دیگر این است که واشنگتن برای دستیابی به یک توافق سریع، امتیازاتی بدهد که به قیمت تضعیف روابطش با متحدان منطقه‌ای، به‌ویژه کره جنوبی، تمام شود. سئول از گفت‌وگوی مستقیم میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ حمایت می‌کند، اما خواهان توافقی نیست که امنیت و منافع این کشور را نادیده بگیرد.

ترامپ پیش‌تر نیز در جریان سفر آسیایی خود در سال گذشته تلاش کرده بود با کیم دیدار کند و از خبرنگاران همراهش خواسته بود پیام تمایل او برای گفت‌وگو را منتقل کنند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند پیونگ‌یانگ در آن زمان نشانه‌هایی از آمادگی برای این دیدار نشان داد، اما پیچیدگی‌های اجرایی و لجستیکی مانع برگزاری آن شد.

در همین چارچوب، ترامپ اخیرا از کاهش بخشی از رزمایش‌های نظامی مشترک آمریکا و کره‌جنوبی خبر داد و آن را تا حدی به روابط خوب خود با کیم مرتبط کرد؛ اقدامی که یادآور رویکرد او در دوره نخست ریاست‌جمهوری برای کاهش تنش با کره شمالی است.

در مجموع، تلاش تازه ترامپ برای دیدار با کیم را می‌توان تلاشی برای بازگرداندن پرونده کره شمالی به مرکز سیاست خارجی آمریکا دانست؛ اما این بار واشنگتن با کره‌شمالی‌ای روبه‌روست که توان هسته‌ای و موشکی آن نسبت به دوره نخست ترامپ به‌مراتب افزایش یافته و همین مسئله، رسیدن به توافقی قابل قبول برای دو طرف را دشوارتر کرده است.

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