نماینده ویژه پوتین: کانادا ایالت پنجاهودوم آمریکا خواهد شد
نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه، با اظهارنظری طعنهآمیز درباره احتمال تبدیل شدن کانادا به یکی از ایالتهای آمریکا، خبرساز شد؛ کنایهای که در بحبوحه تشدید تنش میان اتاوا و واشنگتن مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، کریل دیمیتریف، نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه در واکنش به پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» که روسیه را در مقایسه با کانادا، شریک دوستانهتری برای آمریکا معرفی کرده و اتاوا را به جانبداری از چین متهم کرده بود، نوشت: «کانادا ایالت شماره ۵۲ خواهد بود.»
او توضیحی درباره اینکه کدام کشور یا منطقه ابتدا به ایالت پنجاهویکم آمریکا تبدیل خواهد شد ارائه نکرد؛ با این حال، اظهارنظر او کنایهای آشکار به اظهارات مکرر دونالد ترامپ درباره تبدیل کانادا به «ایالت پنجاهویکم» آمریکا بود.
ترامپ بارها از ایده الحاق کانادا به آمریکا سخن گفته و مدعی شده است واشنگتن سالانه «صدها میلیارد دلار» برای حمایت از این کشور هزینه میکند و کانادا بدون این حمایتها قادر به ادامه حیات بهعنوان یک کشور مستقل نیست.
اظهارنظر دیمیتریف در شرایطی مطرح شده که روابط آمریکا و کانادا بر سر تعرفههای تجاری و سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ بهشدت متشنج شده است. واشنگتن تعرفههایی بر واردات کانادا وضع کرده و مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، نیز سیاستهای آمریکا را نشانهای از تغییر و تضعیف نظم جهانی موجود دانسته است.
جاستین ترودو، نخستوزیر پیشین کانادا، نیز دولت ترامپ را به تلاش برای بهرهبرداری از منابع طبیعی گسترده این کشور، از جمله آب شیرین، نفت، گاز و ذخایر معدنی متهم کرده بود.
کانادا بیش از ۳۰ درصد منابع آب شیرین جهان و ذخایر قابل توجهی از نفت و مواد معدنی را در اختیار دارد؛ منابعی که در سالهای اخیر به یکی از محورهای اختلاف میان اتاوا و واشنگتن تبدیل شدهاند.
با وجود جنجال ایجادشده، دولت کانادا تاکنون واکنش رسمی مستقیمی به اظهارنظر نماینده ویژه پوتین درباره «ایالت پنجاهودوم» شدن این کشور نشان نداده است.