به گزارش ایلنا، وزارت دفاع امارات، امروز- سه‌شنبه- مدعی شد ایران دو موشک بالستیک به سمت این کشور شلیک کرده است که هر دو در دریا سقوط کرده‌اند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی امارات دو موشک بالستیک را که از ایران به سمت این کشور شلیک شده بودند، شناسایی کردند. به گفته ابوظبی، یکی از موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات و دیگری در داخل این محدوده سقوط کرده است.

وزارت دفاع امارات همچنین اعلام کرد نیروهای این کشور در آماده‌باش کامل قرار دارند و برای مقابله با هرگونه تهدید علیه امنیت و حاکمیت امارات آمادگی دارند.

پیش از این، وزارت کشور امارات از شهروندان خواسته بود در پی شناسایی یک «تهدید احتمالی موشکی»، فوراً به اماکن امن پناه ببرند و از پنجره‌ها، درها و مناطق باز فاصله بگیرند.

وزارت دفاع امارات نیز در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد سامانه‌های پدافندی این کشور یک تهدید موشکی را شناسایی کرده‌اند و در صورت شنیده شدن صدای انفجار یا شلیک، این صداها مربوط به عملیات رهگیری و مقابله سامانه‌های دفاع هوایی خواهد بود.

این ادعای امارات درباره شلیک موشک از ایران، نخستین گزارش از چنین رویدادی طی ماه‌های اخیر به شمار می‌رود.