خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امارات به حالت آماده‌باش درآمد؛ ادعای شلیک موشک از ایران

امارات به حالت آماده‌باش درآمد؛ ادعای شلیک موشک از ایران
کد خبر : 1827586
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با صدور هشدار پناه‌گیری برای ساکنان امارات، وزارت دفاع این کشور مدعی شناسایی دو موشک بالستیک شلیک‌شده از ایران شد که به گفته ابوظبی، در آب‌های اطراف این کشور سقوط کردند.

به گزارش ایلنا، وزارت دفاع امارات، امروز- سه‌شنبه- مدعی شد ایران دو موشک بالستیک به سمت این کشور شلیک کرده است که هر دو در دریا سقوط کرده‌اند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی امارات دو موشک بالستیک را که از ایران به سمت این کشور شلیک شده بودند، شناسایی کردند. به گفته ابوظبی، یکی از موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات و دیگری در داخل این محدوده سقوط کرده است.

وزارت دفاع امارات همچنین اعلام کرد نیروهای این کشور در آماده‌باش کامل قرار دارند و برای مقابله با هرگونه تهدید علیه امنیت و حاکمیت امارات آمادگی دارند.

پیش از این، وزارت کشور امارات از شهروندان خواسته بود در پی شناسایی یک «تهدید احتمالی موشکی»، فوراً به اماکن امن پناه ببرند و از پنجره‌ها، درها و مناطق باز فاصله بگیرند.

وزارت دفاع امارات نیز در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد سامانه‌های پدافندی این کشور یک تهدید موشکی را شناسایی کرده‌اند و در صورت شنیده شدن صدای انفجار یا شلیک، این صداها مربوط به عملیات رهگیری و مقابله سامانه‌های دفاع هوایی خواهد بود.

این ادعای امارات درباره شلیک موشک از ایران، نخستین گزارش از چنین رویدادی طی ماه‌های اخیر به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز