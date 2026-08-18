زلنسکی:
۱۰ نفر در حمله روسیه به خارکف کشته شدند
رئیس جمهور اوکراین از کشته شدن ۱۰ نفر در حمله روسیه به منطقه خارکف خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، امروز -سهشنبه- اعلام کرد که در حمله روسیه به منطقه خارکف، ۱۰ نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.
زلنسکی در بیانیهای گفت: «این حمله به منطقهای اصابت کرد که یک اداره پست و فروشگاهها در آن قرار داشتند و توسط ساختمانهای مسکونی احاطه شده بودند».
وی اظهار داشت: «تاکنون، مشخص شده است که ۱۰ نفر جان باختند. نیروهای امدادی آتشسوزی را در محل خاموش کردند».
رئیس جمهور اوکراین با بیان اینکه اوکراین به این حمله پاسخ خواهد داد، از شرکای بینالمللی خود خواست تا فشار بر روسیه را افزایش دهند.