بازداشت مسئول ارشد جنبش «النجباء» توسط نیروهای امنیتی عراق

به گزارش ایلنا، یک منبع امنیتی عراقی از بازداشت مسئول واحد شناسایی جنبش «النجباء» در استان ذی‌قار در جنوب شرق این کشور توسط نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم خبر داد.

این منبع به شبکه «شفق نیوز» گفت نیروهای امنیتی اعزام‌شده از بغداد، منزل این مسئول در منطقه «الفضیلیه» در جنوب ناصریه را بازرسی و وی را بازداشت کردند. این فرد سپس برای انجام تحقیقات به بغداد منتقل شد.

هویت فرد بازداشت‌شده و دلایل این عملیات هنوز اعلام نشده است.

این بازداشت در حالی انجام شده است که دولت عراق بر انحصار سلاح در دست نیروهای رسمی تأکید دارد، اما النجباء همچنان با تحویل سلاح و کنار گذاشتن توانمندی‌های نظامی خود مخالفت می‌کند.

این گروه تاکید دارد حفظ سلاح برای مقابله با تهدیدهای علیه عراق ضروری است؛ در مقابل، برخی جریان‌های سیاسی و امنیتی خواستار تقویت کنترل دولت بر تمامی گروه‌های مسلح هستند.

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