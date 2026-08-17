ارتش یمن: ناوچه و شناورهای نظامی سعودی در سواحل المخا را هدف قرار دادیم

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله به ناوچه و شناورهای نظامی سعودی در سواحل المخا خبر داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن خبر داد: «نیروهای مسلح یمن با موفقیت یک ناوچه نظامی دشمن سعودی و چهار قایق نظامی همراه آن را در دریای سرخ در سواحل المخا با تعدادی موشک بالستیک هدف قرار دادند.»

وی افزود: «این حمله دقیق و مستقیم بود و منجر به انهدام کامل کشتی و غرق شدن چندین کشتی شد، در حالی که کشتی‌های باقی مانده نیز به آتش کشیده شدند.»

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