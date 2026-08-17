به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ژانگ هانهوی»، سفیر چین در مسکو، گفت که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، قصد دارند روابط دوجانبه را در بحبوحه بی‌ثباتی جهانی به سطح بالاتری ارتقا دهند.

وی اظهار داشت: «در ماه مه امسال، دیدار مهمی بین شی جین پینگ، و ولادیمیر پوتین، در پکن برگزار شد. این دیدار روابط دوجانبه را به مرحله کیفی جدیدی ارتقا داد و فرصت‌هایی را برای همکاری فعال‌تر و پویاتر فراهم کرد».

دیپلمات چینی گفت: «در بحبوحه یک محیط بین‌المللی چالش‌برانگیز و ناپایدار، رهبران دو کشور همچنان روابط چین و روسیه را به سطح بالاتری هدایت می‌کنند».

مقام چینی افزود: «ثبات و انعطاف‌پذیری این مشارکت به عنوان پایه‌ای برای غلبه بر عدم قطعیت خارجی، تقویت توسعه مشترک و احیای هر دو کشور و همچنین حفظ اصول عدالت بین‌المللی و حاکمیت قانون عمل می‌کند».

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