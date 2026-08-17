دیپلمات چینی:
پوتین و شی جین پینگ به دنبال تقویت روابط در بحبوحه بیثباتی جهانی هستند
سفیر چین در مسکو گفت که روسیای جمهور چین و روسیه قصد دارند تا روابط دو کشور را در در بحبوحه بیثباتی جهانی تقویت کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ژانگ هانهوی»، سفیر چین در مسکو، گفت که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، قصد دارند روابط دوجانبه را در بحبوحه بیثباتی جهانی به سطح بالاتری ارتقا دهند.
وی اظهار داشت: «در ماه مه امسال، دیدار مهمی بین شی جین پینگ، و ولادیمیر پوتین، در پکن برگزار شد. این دیدار روابط دوجانبه را به مرحله کیفی جدیدی ارتقا داد و فرصتهایی را برای همکاری فعالتر و پویاتر فراهم کرد».
دیپلمات چینی گفت: «در بحبوحه یک محیط بینالمللی چالشبرانگیز و ناپایدار، رهبران دو کشور همچنان روابط چین و روسیه را به سطح بالاتری هدایت میکنند».
مقام چینی افزود: «ثبات و انعطافپذیری این مشارکت به عنوان پایهای برای غلبه بر عدم قطعیت خارجی، تقویت توسعه مشترک و احیای هر دو کشور و همچنین حفظ اصول عدالت بینالمللی و حاکمیت قانون عمل میکند».