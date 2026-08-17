خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیپلمات چینی:

پوتین و شی جین پینگ به دنبال تقویت روابط در بحبوحه بی‌ثباتی جهانی هستند

پوتین و شی جین پینگ به دنبال تقویت روابط در بحبوحه بی‌ثباتی جهانی هستند
کد خبر : 1826958
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر چین در مسکو گفت که روسیای جمهور چین و روسیه قصد دارند تا روابط دو کشور را در در بحبوحه بی‌ثباتی جهانی تقویت کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ژانگ هانهوی»، سفیر چین در مسکو، گفت که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، قصد دارند روابط دوجانبه را در بحبوحه بی‌ثباتی جهانی به سطح بالاتری ارتقا دهند.

وی اظهار داشت: «در ماه مه امسال، دیدار مهمی بین شی جین پینگ،  و ولادیمیر پوتین،  در پکن برگزار شد. این دیدار روابط دوجانبه را به مرحله کیفی جدیدی ارتقا داد و فرصت‌هایی را برای همکاری فعال‌تر و پویاتر فراهم کرد».

دیپلمات چینی گفت: «در بحبوحه یک محیط بین‌المللی چالش‌برانگیز و ناپایدار، رهبران دو کشور همچنان روابط چین و روسیه را به سطح بالاتری هدایت می‌کنند».

مقام چینی افزود: «ثبات و انعطاف‌پذیری این مشارکت به عنوان پایه‌ای برای غلبه بر عدم قطعیت خارجی، تقویت توسعه مشترک و احیای هر دو کشور و همچنین حفظ اصول عدالت بین‌المللی و حاکمیت قانون عمل می‌کند».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر