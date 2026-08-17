پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهم ایران و آمریکا برای توافق نهایی

به گزارش ایلنا، مهلت ۶۰ روزه تعیین‌شده در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای دستیابی ایران و آمریکا به توافق نهایی، امروز دوشنبه ۱۷ اوت به پایان می‌رسد؛ مهلتی که برخلاف انتظارها، به توافق نهایی و ثبات پایدار منجر نشد.

پس از امضای تفاهم‌نامه و توقف موقت درگیری‌ها، بار دیگر حملات متقابل از سر گرفته شد، هرچند شدت درگیری‌ها در ادامه کاهش یافت. همزمان، مسیر دیپلماتیک نیز وارد مرحله تازه‌ای شد و مذاکرات ایران و عمان درباره سازوکار کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه پیدا کرد.

تهران و واشنگتن طی هفته‌های گذشته یکدیگر را به نقض مفاد تفاهم‌نامه متهم کرده‌اند. آمریکا نیز برخلاف چارچوب زمانی توافق‌شده، محاصره دریایی ایران را لغو نکرده است.

در مقابل، ایران همچنان بر بسته ماندن تنگه هرمز تأکید دارد و بازگشایی این مسیر راهبردی را به رفع محاصره و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده خود گره زده است.

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