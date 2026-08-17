به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جنبش حماس اعلام کرد در دیدار هیئت ارشد این جنبش با نمایندگان میانجی‌ها و طرف‌های ضامن آتش‌بس غزه، با نقشه راه اجرای مرحله دوم طرح «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، موافقت کرده است.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد این دیدار با میانجیگری مصر و به ریاست خلیل الحیه، رئیس این جنبش، برگزار شده و نقشه راه مرحله دوم از سوی نیکولای ملادینوف، هماهنگ‌کننده شورای صلح، و میانجی‌ها ارائه شده است.

بر اساس این بیانیه، موافقت حماس با این نقشه راه با هدف دستیابی به آتش‌بس پایدار، خروج کامل نیروهای ارتش اسرائیل از غزه، تضمین ورود مستمر کمک‌های بشردوستانه، آغاز فعالیت کمیته اداری و اجرای روند بازسازی این باریکه صورت گرفته است.

حماس همچنین اعلام کرد که مرحله نخست توافق آتش‌بس را که در شرم‌الشیخ به دست آمده، به‌طور کامل اجرا کرده است؛ از جمله در زمینه تبادل اسرا و پیکرها و توقف عملیات نظامی.

این جنبش در مقابل، اسرائیل را به نقض تعهداتش متهم کرد و گفت تل‌آویو با تشدید حملات و ایجاد محدودیت در روند کمک‌رسانی، بحران انسانی در غزه را تشدید کرده و صراحتا با نقشه راه مرحله دوم مخالفت کرده است.

حماس از میانجی‌ها و شورای صلح خواست اسرائیل را به اجرای کامل تعهدات مرحله نخست، توقف حملات و عملیات زمینی، پذیرش نقشه راه مرحله دوم وادار کنند و جدول زمانی اجرای این مرحله را نیز مشخص کنند.

این جنبش همچنین از نقش ترامپ در دستیابی به توافق آتش‌بس شرم‌الشیخ و تدوین نقشه راه مرحله دوم قدردانی و ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های او برای پایان دادن به رنج فلسطینیان و برقراری ثبات در منطقه ادامه یابد.

پیش از این، منابع فلسطینی اعلام کرده بودند جرد کوشنر، فرستاده ترامپ، در شهر العلمین مصر با رهبران حماس دیدار کرده است. به گفته این منابع، حماس در این دیدار گزارشی از موارد نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل، از جمله حملات و جلوگیری از ورود تجهیزات بازسازی به غزه، ارائه کرده است.

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