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مخالفت کاخ سفید با درخواست اسرائیل برای حمله به مواضع ترکیه در سوریه

مخالفت کاخ سفید با درخواست اسرائیل برای حمله به مواضع ترکیه در سوریه
کد خبر : 1826622
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شبکه ۱۳ اسرائیل فاش کرد که کاخ سفید چند هفته پیش درخواست رژیم صهیونیستی برای انجام حمله هوایی علیه اهداف مرتبط با ترکیه در داخل خاک سوریه را رد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، شبکه ۱۳ اسرائیل ‌فاش کرد که کاخ سفید چند هفته پیش درخواست این رژیم برای انجام حمله هوایی علیه اهداف مرتبط با ترکیه در داخل خاک سوریه را رد کرد.

این شبکه اعلام کرد که اسرائیل خواستار موافقت دولت آمریکا برای انجام این حمله شد اما ‌رئیس‌جمهور آمریکا برای جلوگیری از انجام این عملیات مداخله کرد. 

این رسانه عبری افزود که ‌رئیس جمهور ترکیه در تلاش است تا نفوذ کشورش در سوریه از جمله مواضع و تاسیسات راهبردی را تحکیم کند که این امر نگرانی‌هایی را برای اسرائیل نسبت به تقویت نقش ترکیه در سوریه به وجود آورده است.

 

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