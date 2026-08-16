هدف قرارگرفتن اهداف روسی با پهپادهای انگلیسی

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، روزنامه «ساندی تایمز» با استناد به منابع نظامی اوکراینی فاش کرد که نیروهای اوکراینی از پهپادهای ساخت انگلیس برای هدف قرار دادن اهدافی در عمق خاک روسیه استفاده می‌کنند.

این روزنامه اشاره کرد که این پهپادها شامل «نیان»، ساخت شرکت «کالین-لنز» در «ویلتشایر» انگلستان، می‌شود که برای هدف قرار دادن پالایشگاه‌های نفت در ولگوگراد و یاروسلاول روسیه استفاده شده است.

بر اساس گزارش این روزنامه، «گرگ بگول»، مارشال هوایی بازنشسته، معتقد است که استفاده از پهپادهای انگلیسی علیه روسیه می‌تواند به مسکو این توجیه را بدهد که کارخانه‌های تولیدکننده این پهپادها در بریتانیا را به عنوان اهداف مشروع در سناریوی رویارویی نظامی مستقیم بین روسیه و ناتو در نظر بگیرد.

اوکراین پیش از این از موشک‌های دوربرد «استورم شادو» ساخت انگلیس علیه اهداف روس استفاده کرده بود، اقدامی که بر اساس گزارش ساندی تایمز به کی‌یف در تغییر مسیر جنگ کمکی نکرده است.

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