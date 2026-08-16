اسپانیا محاصره خانوادههای فلسطینی در قصره را محکوم کرد
وزارت خارجه اسپانیا در بیانیهای محاصره خانوادههای فلسطینی در شهرک قصره توسط اشغالگران صهیونیستی را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وفا، اسپانیا امروز -یکشنبه- محاصره تحمیلی توسط اشغالگران اسرائیلی بر خانوادههای فلسطینی در شهرک «قصره»، جنوب نابلس، را محکوم کرد و خواستار پایان دادن به اقدامات خشونتآمیز علیه شهروندان فلسطینی و مصونیت از مجازات عاملان آن شد.
وزارت خارجه اسپانیا در بیانیهای اعلام کرد: «غیرنظامیان فلسطینی تحت اشغال، باید مطابق با قوانین بینالمللی بشردوستانه محافظت شوند و عاملان خشونت باید پاسخگو باشند».
اسپانیا همچنین خواستار پایان دادن به تمام فعالیتهای استعماری در سرزمینهای اشغالی فلسطین شد و آنها را مغایر با قوانین بینالمللی توصیف کرد.
مادرید همچنین بر تعهد خود به اجرای راه حل دو کشوری، به عنوان تنها راه رسیدن به صلح عادلانه، پایدار و پایدار در منطقه تاکید کرد.