به گزارش ایلنا به نقل از وفا، اسپانیا امروز -یکشنبه- محاصره تحمیلی توسط اشغالگران اسرائیلی بر خانواده‌های فلسطینی در شهرک «قصره»، جنوب نابلس، را محکوم کرد و خواستار پایان دادن به اقدامات خشونت‌آمیز علیه شهروندان فلسطینی و مصونیت از مجازات عاملان آن شد.

وزارت خارجه اسپانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «غیرنظامیان فلسطینی تحت اشغال، باید مطابق با قوانین بین‌المللی بشردوستانه محافظت شوند و عاملان خشونت باید پاسخگو باشند».

اسپانیا همچنین خواستار پایان دادن به تمام فعالیت‌های استعماری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین شد و آنها را مغایر با قوانین بین‌المللی توصیف کرد.

مادرید همچنین بر تعهد خود به اجرای راه حل دو کشوری، به عنوان تنها راه رسیدن به صلح عادلانه، پایدار و پایدار در منطقه تاکید کرد.

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