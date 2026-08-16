خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فایننشال تایمز گزارش داد:

وضعیت مالی ۵۳ درصد از رای‌دهندگان آمریکایی در دوران ترامپ بدتر شده است

وضعیت مالی ۵۳ درصد از رای‌دهندگان آمریکایی در دوران ترامپ بدتر شده است
کد خبر : 1826449
لینک کوتاه کپی شد.

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد که بیشتر رای‌دهندگان آمریکایی با تصمیمات رئیس جمهور این کشور همسو نیستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،  نتایج یک نظرسنجی از سوی فایننشال تایمز نشان داد که بیش از نیمی از رای‌دهندگان آمریکایی معتقدند که وضعیت مالی آنها از زمان بازگشت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده  به قدرت بدتر شده است.

این نظرسنجی که توسط شرکت «فوکال دیتا»، برای این روزنامه انجام شد، نشان داد که ۵۳ درصد از مشارکت‌کنندگان احساس می‌کنند وضعیت مالی آنها در دوران ترامپ بدتر شده است، در حالی که ۲۶ درصد تغییری مشاهده نکردند و ۲۱ درصد احساس کردند که بهبود یافته است.

در مجموع، ۶۴ درصد از رای‌دهندگان معتقدند که اقتصاد ایالات متحده در مسیر اشتباهی قرار دارد، در حالی که ۲۵ درصد خلاف آن فکر می‌کنند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۵۵ درصد از رای‌دهندگان از عملکرد ریاست جمهوری ترامپ ناراضی هستند، در حالی که ۳۶ درصد موافق هستند.

رئیس‌جمهور کمترین امتیاز خود را در مورد مبارزه با تورم و هزینه‌های بالای زندگی دریافت کرد، به طوری که ۶۴ درصد از سیاست‌های او در این زمینه ناراضی بودند، در حالی که ۲۱ درصد موافق بودند.

در مورد جنگ علیه ایران نیز، ۵۴ درصد مخالف و ۲۷ درصد موافق بودند.

این نظرسنجی از ۷ تا ۱۰ آگوست در میان۱ هزار و ۹۱۳ نفر رای دهنده با حاشیه خطای ۲.۹ درصد انجام شد.

قایننشال تایمز خاطرنشان کرد که این نتایج با توجه به انتخابات میان‌دوره‌ای پیش رو در ایالات متحده در ۳ نوامبر، که در آن یک سوم سنا و تمام اعضای مجلس نمایندگان که در حال حاضر تحت کنترل جمهوری‌خواهان هستند، انتخاب خواهند شد، قابل توجه است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر