به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، نتایج یک نظرسنجی از سوی فایننشال تایمز نشان داد که بیش از نیمی از رای‌دهندگان آمریکایی معتقدند که وضعیت مالی آنها از زمان بازگشت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده به قدرت بدتر شده است.

این نظرسنجی که توسط شرکت «فوکال دیتا»، برای این روزنامه انجام شد، نشان داد که ۵۳ درصد از مشارکت‌کنندگان احساس می‌کنند وضعیت مالی آنها در دوران ترامپ بدتر شده است، در حالی که ۲۶ درصد تغییری مشاهده نکردند و ۲۱ درصد احساس کردند که بهبود یافته است.

در مجموع، ۶۴ درصد از رای‌دهندگان معتقدند که اقتصاد ایالات متحده در مسیر اشتباهی قرار دارد، در حالی که ۲۵ درصد خلاف آن فکر می‌کنند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۵۵ درصد از رای‌دهندگان از عملکرد ریاست جمهوری ترامپ ناراضی هستند، در حالی که ۳۶ درصد موافق هستند.

رئیس‌جمهور کمترین امتیاز خود را در مورد مبارزه با تورم و هزینه‌های بالای زندگی دریافت کرد، به طوری که ۶۴ درصد از سیاست‌های او در این زمینه ناراضی بودند، در حالی که ۲۱ درصد موافق بودند.

در مورد جنگ علیه ایران نیز، ۵۴ درصد مخالف و ۲۷ درصد موافق بودند.

این نظرسنجی از ۷ تا ۱۰ آگوست در میان۱ هزار و ۹۱۳ نفر رای دهنده با حاشیه خطای ۲.۹ درصد انجام شد.

قایننشال تایمز خاطرنشان کرد که این نتایج با توجه به انتخابات میان‌دوره‌ای پیش رو در ایالات متحده در ۳ نوامبر، که در آن یک سوم سنا و تمام اعضای مجلس نمایندگان که در حال حاضر تحت کنترل جمهوری‌خواهان هستند، انتخاب خواهند شد، قابل توجه است.

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