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وزارت دفاع روسیه:

۸۲۲ پهپاد را ساقط کردیم

۸۲۲ پهپاد را ساقط کردیم
کد خبر : 1826436
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وزارت دفاع روسیه از رهگیری و انهدام ۸۲۲ پهپاد اوکراینی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقلاز تاس، وزیارت دفاع روسیه امروز -یکشنبه- از انهدام ۸۲۲ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف روسیه خبر داد.

این وزارتخانه اعلام کرد: «نیروهای پدافند هوایی روسیه ۸۲۲ پهپاد بال ثابت اوکراینی را بر فراز مناطق بلگورود، بریانسک، ولادیمیر، ولگوگراد، ورونژ، کالوگا، کورسک، لیپتسک، نیژنی نووگورود، اوریول، روستوف، ریازن، مناطق تولا و تامبوف، منطقه مسکو، کراسنودار، جمهوری کریمه و همچنین دریای آزوف و سیاه رهگیری و منهدم کردند».

 

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