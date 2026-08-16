۸۲۲ پهپاد را ساقط کردیم

به گزارش ایلنا به نقلاز تاس، وزیارت دفاع روسیه امروز -یکشنبه- از انهدام ۸۲۲ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف روسیه خبر داد.

این وزارتخانه اعلام کرد: «نیروهای پدافند هوایی روسیه ۸۲۲ پهپاد بال ثابت اوکراینی را بر فراز مناطق بلگورود، بریانسک، ولادیمیر، ولگوگراد، ورونژ، کالوگا، کورسک، لیپتسک، نیژنی نووگورود، اوریول، روستوف، ریازن، مناطق تولا و تامبوف، منطقه مسکو، کراسنودار، جمهوری کریمه و همچنین دریای آزوف و سیاه رهگیری و منهدم کردند».

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