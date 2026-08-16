به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، رسانه‌های اسرائیلی «هاآرتص» در گزارشی با اشاره به اقدامات وحشیانه صهیونیست‌ها در کرانه باختری و همچنین به شهادت رساندن هزاران نفر در غزه، تروریسم را نماینده تمامی اسرائیلی‌ها دانست.

هاآرتص گزارش داد: «وقت آن رسیده که بفهمیم تصویر اسرائیل در ذهن مردم در بریتانیا و آمریکا با آنچه در غزه و کرانه باختری اتفاق می‌افتد، مرتبط است. پس از ده‌ها هزار کشته در غزه، از جمله هزاران نوزاد، دیگر نمی‌توان ادعا کرد که آنچه اتفاق می‌افتد به نام ما نیست».

هاآرتص نوشت: «مایک هاکبی، سفیر ایالات متحده در اسرائیل، با وجود توهمات دروغین برای اولین بار درباره تروریسم اسرائیل صحبت کرد. هاکبی درست می‌گوید زیرا تروریسم در قصره و تل، اسرائیلی و نماینده همه اسرائیلی‌ها است».

در این گزارش افزوده شد: «بهتر است درک کنیم که از منظر تاریخی، همه ما در نهایت بن گویر و اسموتریچ(وزرای امنیت و دارایی افراطی رژیم صهیونیستی) هستیم».

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