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کاتس پس از حملات اسرائیل به لبنان: «هیچ حمله‌ای بی‌پاسخ نمی‌ماند»

کاتس پس از حملات اسرائیل به لبنان: «هیچ حمله‌ای بی‌پاسخ نمی‌ماند»
کد خبر : 1826333
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در پی زخمی شدن سه نظامی اسرائیلی در حمله پهپادی جنوب لبنان، وزیر جنگ این رژیم از پاسخ سخت تل‌آویو خبر داد؛ همزمان گزارش‌ها از آماده‌سازی ارتش اسرائیل برای موج جدید حملات به لبنان حکایت دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل، در واکنش به حملات بامداد امروز- یکشنبه- این رژیم به مناطقی در جنوب لبنان، تهدید کرد تل‌آویو در برابر حملات علیه نظامیان و ساکنان مناطق شمالی، با قدرت پاسخ خواهد داد.

کاتس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای باز نخواهد ماند. ما با تمام قدرت از نظامیان و شهروندان خود دفاع خواهیم کرد.»

رسانه‌های لبنانی از حمله هوایی اسرائیل به اطراف شهرک کفررمان در جنوب لبنان و حمله دیگری به شهرک دیر سریان خبر دادند. همزمان، منطقه المنصوری نیز هدف گلوله‌باران شدید توپخانه‌ای قرار گرفت.

این حملات پس از آن انجام شد که ارتش اسرائیل به ساکنان مناطق شمالی هشدار داد ممکن است طی ساعات شب صدای انفجارهای شدید شنیده شود. روزنامه عبری «یدیعوت آحرونوت» نیز گزارش داد نهادهای امنیتی اسرائیل برای اجرای عملیات گسترده‌تر در لبنان، از جمله حملات هوایی و توپخانه‌ای، سطح آماده‌باش خود را افزایش داده‌اند.

بر اساس این گزارش، دور جدید تنش‌ها بامداد جمعه تا شنبه آغاز شد؛ زمانی که یک پهپاد بمب‌گذاری‌شده به سمت نیروهای کماندویی اسرائیل در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان شلیک شد و سه نظامی اسرائیلی زخمی شدند.

همزمان، فرماندهی شمالی ارتش اسرائیل و شهرداری کریات شمونه به ساکنان مناطق شمالی درباره احتمال عملیات پیشدستانه در ساعات شب هشدار دادند. بر اساس این اطلاعیه، احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در منطقه وجود دارد.

ارتش اسرائیل مدعی شده این اقدامات صرفا «پیشدستانه» است و به معنای تغییر در ارزیابی امنیتی یا دستورالعمل‌های دفاع غیرنظامی نیست.

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