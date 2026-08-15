به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز- شنبه- با انتشار تصویری از دیدار خود با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روابط خود با او را «عالی» توصیف کرد؛ اظهارنظری که همزمان با افزایش تنش‌ها در شبه‌جزیره کره و در آستانه رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی مطرح شده است.

ترامپ با انتشار تصویری مربوط به دیدار سال ۲۰۱۹ خود با کیم در منطقه غیرنظامی میان دو کره، نوشت که با وجود ظاهر جدی این عکس، تصاویر زیادی از آنها در حال لبخند زدن وجود دارد و «من و کیم جونگ اون رابطه بسیار خوبی داریم».

ترامپ در این پیام از تماس یا دیدار جدید با رهبر کره شمالی سخنی نگفت، اما انتشار این تصویر در شرایطی انجام شد که روابط واشنگتن و پیونگ‌یانگ بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

قرار است آمریکا و کره جنوبی از دوشنبه رزمایش سالانه «سپر آزادی اولچی» را آغاز کنند؛ رزمایشی که تا ۲۷ اوت ادامه دارد و واشنگتن و سئول آن را اقدامی دفاعی برای مقابله با تهدیدهای کره شمالی می‌دانند. پیونگ‌یانگ این رزمایش را محکوم کرده و از احتمال واکنش «بازدارنده» قوی‌تر خبر داده است.

همزمان، لی جائه میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی، پیشنهاد مذاکره با پیونگ‌یانگ برای پایان رسمی جنگ کره را مطرح کرده است؛ جنگی که در سال ۱۹۵۳ با آتش‌بس پایان یافت، اما هیچ توافق صلحی میان دو طرف به امضا نرسید.

ترامپ و کیم بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ سه بار دیدار کردند، اما مذاکرات آنها درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی بدون دستیابی به توافق پایان یافت. ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵ نیز بارها از تمایل خود برای ازسرگیری دیپلماسی مستقیم با کیم سخن گفته است.

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