نواف سلام:
امنیت مردم لبنان قابل مذاکره و مصالحه نیست
نخست وزیر لبنان گفت که تشدید تنشها از سوی اسرائیل موجب تضعیف تلاشها برای ثبات میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «نواف سلام»، نخست وزیر، امروز -شنبه- به حملات رژیم صهیونیستی به این کشور واکنش نشان داد.
سلام اظهار داشت: «تشدید تنش ار سوی اسرائیل که از سپیده دم امروز در شهر نبطیه، شهرک انصار، دیر زهرانی و روستاهای مجاور مشاهده شده، همراه با حملات هوایی، بمباران سنگین و ترساندن ساکنان در خانههایشان، بسیار خطرناک است و تلاشها برای تحکیم ثبات در جنوب را تضعیف میکند».
وی تاکید کرد: «هفت شهید حمله هوایی اسرائیل به شهرک انصار، اهداف نظامی نبودند».
نخست وزیر لبنان اشاره کرد: «مسئولیت برخورد با هرگونه زیرساخت نظامی، اگر در خاک لبنان وجود داشته باشد، صرفا بر عهده دولت لبنان، از طریق ارتش لبنان و نهادهای مشروع آن است. وجود آن به اسرائیل حق تجاوز به خاک لبنان یا به خطر انداختن غیرنظامیان را نمیدهد».
نواف سلام افزود: «اسرائیل باید این تشدید تنش را متوقف کند. امنیت مردم ما و حق آنها برای زندگی در سرزمینشان قابل مذاکره یا مصالحه نیست».