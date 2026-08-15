به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، جرد کوشنر، داماد و فرستاده دونالد ترامپ، هفته آینده راهی فلسطین اشغالی و مصر می‌شود تا اختلافات بر سر طرح آمریکا برای غزه را کاهش دهد؛ طرحی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، با آن مخالفت کرده است.

کوشنر به همراه نیکولای ملادینوف، مسئول امور غزه در «شورای صلح» مورد حمایت ترامپ، قرار است درباره اجرای طرحی ۱۵ بندی گفت‌وگو کند که بر اساس آن، حماس با تحویل سلاح‌های خود به یک کمیته فلسطینی برای اداره غزه موافقت کرده است.

با این حال، نتانیاهو ضمن رد این طرح، تأکید کرده ارتش اسرائیل از مواضع خود در غزه عقب‌نشینی نخواهد کرد و خواستار خلع سلاح کامل و قابل راستی‌آزمایی حماس شده است. در مقابل، حماس بر پایبندی خود به توافق تأکید کرده و از آمریکا خواسته نتانیاهو را به اجرای نقشه راه وادار کند.

یکی از اصلی‌ترین اختلافات نیز بر سر عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از غزه است. در نسخه اولیه طرح، قرار بود اسرائیل به‌تدریج از بخش‌های گسترده‌ای از غزه خارج شود، اما بعدا اعلام شد این عقب‌نشینی تا زمان تحویل کامل سلاح‌های حماس انجام نخواهد شد.

این اختلافات در حالی ادامه دارد که حملات هوایی اسرائیل به غزه پس از بیش از یک هفته آرامش نسبی از سر گرفته شده و شکنندگی آتش‌بس را آشکار کرده است.

اکنون سفر کوشنر و ملادینوف تلاشی برای حل اختلافات میان واشنگتن و تل‌آویو و جلوگیری از فروپاشی طرحی است که قرار بود مسیر اجرای توافق غزه را هموار کند؛ طرحی که در صورت ادامه مخالفت نتانیاهو و تشدید حملات، با خطر جدی بن‌بست روبه‌رو خواهد بود.

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