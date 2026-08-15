کاخ سفید اظهارات جنجالی ترامپ درباره تنگه هرمز را پس گرفت

کاخ سفید در واکنش به اظهارات جنجالی دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز اعلام کرد که رئیس‌جمهور آمریکا در سخنان خود درباره تبدیل این تنگه به «قلمرو آمریکا» شوخی کرده است.

یک مقام ارشد کاخ سفید که نامش فاش نشده، در گفت‌وگو با «وال‌استریت ژورنال» تأکید کرد ترامپ هیچ‌گونه بحثی با مشاوران خود درباره اعلام تنگه هرمز به‌عنوان قلمرو آمریکا نداشته است.

ترامپ پیش‌تر در سخنرانی خود گفته بود که «به‌زودی» اعلام خواهد کرد تنگه هرمز «سرزمین آمریکا» است. او همچنین از احتمال سفر قریب‌الوقوع خود به خاورمیانه خبر داد و مدعی شد هدف از این سفر، جلوگیری از وقوع «یک فاجعه احتمالی» است، بدون آنکه جزئیات بیشتری ارائه کند.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه با تکرار مواضع ضدایرانی خود، ایران را «بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان» خواند و مدعی شد استفاده از قدرت نظامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ضروری بوده است.

ترامپ همچنین در دفاع از اقدامات خود گفت که از استفاده گسترده از نیروی نظامی خشنود نبوده، اما حاضر نیست بابت تصمیماتش عذرخواهی کند و تأکید کرد: «کار درست را انجام دادم.»

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