به گزارش ایلنا، رسانه اماراتی «ارم‌نیوز» در گزارشی اختصاصی مدعی شد وزارت خارجه آمریکا به شماری از نمایندگی‌های دیپلماتیک این کشور در خاورمیانه دستور داده است وارد وضعیت «عملیات محدود» شوند و برنامه‌های اضطراری خود را با حداقل کارکنان ضروری اجرا کنند؛ اقدامی که می‌تواند از نگرانی واشنگتن درباره تداوم ناامنی و احتمال طولانی شدن رویارویی با ایران حکایت داشته باشد.

بر اساس این گزارش، دستورهای جدید فراتر از اقدامات حفاظتی موقت است و بر پایه ارزیابی‌های امنیتی آمریکا از تشدید تهدیدها در منطقه، به‌ویژه خطر حملات موشکی و پهپادی ایران، صادر شده است.

منابع دیپلماتیک غربی به ارم‌نیوز گفتند این کاهش نیرو تنها کارکنان دیپلماتیک را شامل نمی‌شود و تعداد مشاوران فنی، کارشناسان اقتصادی و کارکنان بخش‌های توسعه‌ای و بازرگانی آمریکا در منطقه نیز کاهش خواهد یافت.

این منابع همچنین مدعی شدند نهادهای امنیتی ناتو از سوی واشنگتن برای هماهنگی درباره برنامه‌های اضطراری و تخلیه اتباع در جریان قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که به گفته آنها نشان می‌دهد آمریکا احتمال گسترش ناامنی به مناطقی را نیز در نظر گرفته است که پیش‌تر دور از خطر حمله مستقیم ارزیابی می‌شدند.

این تصمیم پس از آن اعلام شد که شبکه «سی‌ان‌ان» آمریکا به نقل از منابع آگاه گزارش داد واشنگتن از سفارتخانه‌های خود خواسته است برای ادامه فعالیت با شمار بسیار محدودی از کارکنان، برنامه‌های دقیق اضطراری تدوین کنند.

بر اساس این طرح، کارکنان غیرضروری از نمایندگی‌ها خارج می‌شوند و تنها نیروهای مرتبط با امور اطلاعاتی، هماهنگی نظامی و ارتباطات سیاسی سطح بالا در محل باقی خواهند ماند. در نتیجه، فعالیت‌های معمول سفارتخانه‌ها، از جمله خدمات کنسولی، صدور روادید و برخی برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی، به‌شدت محدود یا متوقف خواهد شد.

همزمانی با افزایش آماده‌باش نظامی

ارم‌نیوز این تحولات را همزمان با افزایش سطح آماده‌باش نیروهای آمریکایی در منطقه دانست. بر اساس این گزارش، پنتاگون سطح هشدار در پایگاه‌های خود را افزایش داده و دستور خروج خانواده‌های نظامیان و کارکنان پیمانکار از برخی تأسیسات حساس را صادر کرده است.

هدف از این اقدامات، طبق ادعای این گزارش، افزایش آزادی عمل نیروهای آمریکایی برای اجرای حملات احتمالی یا مقابله با حملات تلافی‌جویانه و در عین حال کاهش شمار افراد و اهداف آسیب‌پذیر در تأسیسات آمریکا است.

یاسین الدویش، تحلیلگر سیاسی، در گفت‌وگو با ارم‌نیوز مدعی شد کاهش کارکنان و تبدیل سفارتخانه‌های آمریکا به مراکز اضطراری کوچک، نشان‌دهنده کاهش اتکای واشنگتن به گزینه‌های بازدارندگی سریع و دیپلماسی پشت پرده است.

وی گفت این اقدامات می‌تواند بیانگر آن باشد که آمریکا خود را برای یک رویارویی طولانی و فرسایشی در منطقه آماده می‌کند.

الدویش افزود واشنگتن همچنین تلاش دارد از وقوع حمله گسترده یا محاصره طولانی‌مدت سفارتخانه‌هایش و پیامدهای سیاسی احتمالی آن در داخل آمریکا جلوگیری کند.

به گفته این تحلیلگر، کاهش یا تخلیه کارکنان دیپلماتیک آمریکا در خاورمیانه نشان‌دهنده تغییر تمرکز واشنگتن از حفظ نفوذ دیپلماتیک سنتی به سمت مدیریت خطر و حفاظت از منافع مستقیم خود در شرایط احتمال تداوم درگیری است.

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