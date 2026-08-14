معاون ترامپ اولویت آمریکا در جنگ با ایران را فاش کرد

به گزارش ایلنا، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی اعلام کرد که در شرایط کنونی، پایین نگه داشتن قیمت نفت و بنزین برای مردم آمریکا، اولویت نخست واشنگتن در جنگ با ایران است و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای در رتبه دوم قرار دارد.

این موضع با مواضع دونالد ترامپ تفاوت دارد. رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این مدعی کرده بود که هدف اصلی واشنگتن از ورود به جنگ، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است، حتی اگر این اقدام در کوتاه‌مدت هزینه‌های اقتصادی برای آمریکایی‌ها داشته باشد.

اظهارات ونس همچنین نشان می‌دهد که تنگه هرمز به یکی از اصلی‌ترین محورهای درگیری تبدیل شده است؛ موضوعی که ایران آن را در صدر دستورکار مذاکرات قرار داده است.

ونس در گفت‌وگو با شبکه «فاکس نیوز» با اشاره به کاهش قیمت نفت نسبت به روزهای نخست درگیری، گفت حفظ قیمت پایین نفت و بنزین برای مردم آمریکا، اولویت نخست واشنگتن است و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در اولویت دوم قرار دارد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا اواخر فوریه نیز از جمله مقام‌هایی بود که درباره اثربخشی حمله به ایران تردید داشت. با این حال، مواضع اخیر او نشان می‌دهد دولت ترامپ اکنون رویکرد محتاطانه‌تری در پیش گرفته و در کنار ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز، بر افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران تمرکز کرده است.

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