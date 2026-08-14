هشدار موشکی ایران، طرح مداخله نظامی سوریه در لبنان را متوقف کرد

به گزارش ایلنا، خبرگزاری لبنانی «یونیوز» در گزارشی ادعایی نوشت: ایران طرح مداخله نظامی سوریه در لبنان را که با درخواست آمریکا در حال بررسی بود، خنثی کرده و از طریق طرف‌های ترک به دمشق هشدار داده است که هرگونه ورود نظامی به لبنان با فعال شدن چندین جبهه در داخل سوریه و مرزهای این کشور روبه‌رو خواهد شد.

بر اساس این گزارش، هشدار تهران علاوه بر دمشق، به آنکارا، بغداد، دوحه و ریاض نیز منتقل شده و در آن تأکید شده است که هرگونه اقدام سوریه علیه حزب‌الله می‌تواند به یک درگیری گسترده منطقه‌ای تبدیل شود.

یونیوز مدعی شد ایران همچنین دمشق را به حمله موشکی تهدید کرده است؛ حمله‌ای که در نخستین مرحله بیش از ۱۰۰ هدف راهبردی، از جمله کاخ ریاست‌جمهوری سوریه، را هدف قرار می‌داد.

این هشدار باعث شد برخی طرف‌های منطقه‌ای درباره هزینه‌های مداخله نظامی سوریه در لبنان تجدیدنظر کنند؛ چراکه به نوشته این خبرگزاری، سوریه در شرایط کنونی توان تحمل یک جنگ داخلی جدید را ندارد.

در این گزارش آمده است که طرح پیشنهادی برای مداخله سوریه شامل اعلام طرابلس به‌عنوان منطقه نفوذ دمشق و هدف قرار دادن زیرساخت موشکی حزب‌الله در منطقه بقاع بود؛ اقدامی که قرار بود این جنبش را به عقب‌نشینی یا پذیرش ترتیبات امنیتی جدید وادار کند.

یونیوز همچنین تصریح کرد امارات برای تأمین مالی چنین عملیاتی اعلام آمادگی کرده بود، عربستان با مداخله‌ای محدود برای تضعیف حزب‌الله موافق بود و قطر با این طرح مخالفت کرده است. بغداد نیز مخالفت خود را با هرگونه گسترش نظامی سوریه در خاک لبنان به دمشق ابلاغ کرده است.

این خبرگزاری در ادامه نوشت حزب‌الله، مداخله احتمالی سوریه را اقدامی مستقل از سوی دمشق نمی‌داند، بلکه آن را بخشی از فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تضعیف ساختار مقاومت در لبنان از جبهه شرقی ارزیابی می‌کند.

در همین چارچوب، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر چندین بار از امکان استفاده از «گزینه سوریه» علیه لبنان سخن گفته بود. تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ترامپ در امور سوریه و عراق، نیز پیش‌تر از ایده‌ای تحت عنوان «بازگشت لبنان به بلاد شام» سخن گفته بود.

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