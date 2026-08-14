به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز در بحبوحه تنش‌های جدید بین ایالات متحده و ایران‌ به کمتر از میانگین ماهانه کاهش یافته است.

بر اساس داده‌های کپلر برای اوت ۲۰۲۶ از ابتدا تا به امروز، ترافیک کشتی‌های باری از طریق تنگه هرمز روز پنجشنبه اندکی افزایش یافت، اما همچنان کمتر از میانگین ماهانه ۱۲ کشتی باقی ماند.

طبق داده‌های کپلر، در مجموع ۹ کشتی روز پنج‌شنبه از این تنگه عبور کردند که نسبت به پنج کشتی روز قبل افزایش یافته است. این شامل پنج کشتی ورودی به خلیج فارس و چهار کشتی خروجی به خلیج عمان بود که بیشتر آنها از طریق خط کشتیرانی ایران انجام شد.





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