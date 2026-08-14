روسیه مردی را به جرم جاسوسی برای لهستان به ۲۳ سال زندان محکوم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سرویس امنیت فدرال اعلام کرد که یک مرد روس توسط دادگاهی در مسکو به جرم جاسوسی برای لهستان محکوم و به ۲۳ سال زندان در یک تبعیدگاه محکوم شده است.

پرونده‌های جاسوسی در روسیه از زمان آغاز جنگ تمام عیار در اوکراین در روسیه به طور فزاینده‌ای رایج شده‌اند و دادگاه‌ها اغلب احکام را منتشر می‌کنند و جزئیات کمی را فاش می‌کنند.

محاکمه‌ها به دلایل امنیت ملی پشت درهای بسته برگزار می‌شوند.

به گفته سرویس امنیت فدرال، این مرد که با نام «گئورگی پیروگوف» شناخته می‌شود، اطلاعاتی در مورد سلاح‌ها و سیستم‌های موشکی پیشرفته روسی مورد استفاده در جنگ اوکراین در اختیار لهستان قرار داده است.

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