کوشنر: خاورمیانه در آستانه یک نقطه عطف قرار دارد

به گزارش روسیا الیوم، داماد و مشاور رئیس جمهور آمریکا از امکان دستیابی به فرصت‌های دیپلماتیک جدید در خاورمیانه خبر داد.

«جرد کوشنر»، داماد و مشاور ‌رئیس جمهور آمریکا از امکان دستیابی به فرصت‌های دیپلماتیک جدید در خاورمیانه سخن گفت و افزود منطقه در آستانه نقطه عطفی قرار گرفته است که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری و صلح باشد.

کوشنر ‌در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که رئیس‌جمهور آمریکا شش سال پیش فصل جدیدی از صلح، مشارکت و شکوفایی را در خاورمیانه آغاز کرد.

وی در عین حال از آنچه «تفکرات قدیمی و چارچوب‌های شکست‌خورده» خواند، انتقاد کرد و گفت این رویکردها به جای تلاش برای حل مناقشه، صرفا آن را مدیریت می‌کردند و گاهی به تشدید شکاف‌ها و بی‌ثباتی در منطقه دامن می‌زدند.

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