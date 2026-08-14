سرنگون شدن ۳ پهپاد در استان اربیل عراق

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، نیروی مبارزه با تروریسم در اقلیم کردستان عراق ‌اعلام کرد نیروهای ائتلاف بین‌المللی مستقر در این منطقه، ۳ پهپاد را در استان اربیل سرنگون کردند.

به گزارش خبرگزاری عراق (واع)، این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای ائتلاف بین‌المللی صبح امروز جمعه بین ساعت ۲:۱۷ تا ۲:۲۵ بامداد سه پهپاد را در اربیل سرنگون کردند.

در این بیانیه تاکید شده است، گزارشی از هیچ گونه آسیب دیدگی در نتیجه مقابله با پهپادها دریافت نشده است.

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