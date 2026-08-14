سرنگون شدن ۳ پهپاد در استان اربیل عراق
نیروی مبارزه با تروریسم در اقلیم کردستان عراق از سرنگونی سه پهپاد در استان اربیل بدون هیچ گونه تلفاتی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، نیروی مبارزه با تروریسم در اقلیم کردستان عراق اعلام کرد نیروهای ائتلاف بینالمللی مستقر در این منطقه، ۳ پهپاد را در استان اربیل سرنگون کردند.
به گزارش خبرگزاری عراق (واع)، این نهاد در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای ائتلاف بینالمللی صبح امروز جمعه بین ساعت ۲:۱۷ تا ۲:۲۵ بامداد سه پهپاد را در اربیل سرنگون کردند.
در این بیانیه تاکید شده است، گزارشی از هیچ گونه آسیب دیدگی در نتیجه مقابله با پهپادها دریافت نشده است.