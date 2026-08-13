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افشای پیام فرمانده سنتکام به اسرائیل: «باید جنگ با ایران را از سر بگیریم»

افشای پیام فرمانده سنتکام به اسرائیل: «باید جنگ با ایران را از سر بگیریم»
کد خبر : 1825566
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کانال ۱۳ تلویزیون عبری از درخواست صریح فرمانده سنتکام برای ازسرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران خبر داد؛ درخواستی که بر اساس آن، زیرساخت‌های نفت، گاز و برق ایران نیز باید در فهرست اهداف قرار گیرند.

به گزارش ایلنا، کانال ۱۳ تلویزیونرژیم صهیونیستی گزارش داد براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، در سفر اخیر خود به سرزمین‌های اشغالی، خواستار ازسرگیری حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران شده است؛ این در حالی است که واشنگتن هفته گذشته بر ضرورت پایان درگیری در همه جبهه‌ها تأکید کرده بود.

بر اساس این گزارش، کوپر در دیدار با مقام‌های ارشد ارتش رژیم صهیونیستی بر ازسرگیری حملات به ایران تأکید کرده و خواستار هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی این کشور، از جمله تأسیسات نفت، گاز و برق شده است.

کانال ۱۳ به نقل از کوپر اعلام کرد: «ممکن است چاره‌ای جز ازسرگیری جنگ نداشته باشیم و برای انجام حملات مشترک به شما نیاز خواهیم داشت.»

کوپر هفته گذشته به سرزمین‌های اشغالی سفر کرد و در نشست عالی‌ترین سطح عملیاتی ارتش اسرائیل با حضور ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش و شماری از فرماندهان ارشد این رژیم شرکت کرد.

این رسانه عبری افزود پیام اصلی فرمانده سنتکام در این نشست، ضرورت بازگشت به عملیات نظامی علیه ایران و حمله مجدد به زیرساخت‌های حیاتی، به‌ویژه در بخش‌های نفت، گاز و برق بوده است.

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