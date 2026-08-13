پشت پرده نگرانی واشنگتن از طولانیشدن جنگ ایران؛ ترامپ چه گزینههایی دارد؟
مقامهای سابق آمریکایی با بعید دانستن ادامه جنگ ایران و آمریکا تا سال ۲۰۲۹، از ضرورت تغییر رویکرد واشنگتن سخن گفتهاند؛ رویکردی که به گفته آنها باید ضمن حفظ فشار بر تهران، مانع کشیدهشدن آمریکا به یک جنگ طولانی و فرسایشی شود.
به گزارش ایلنا، رسانه اماراتی «ارمنیوز» در گزارشی ادعایی نوشت: مقامهای سابق وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا ادامه جنگ با ایران تا پایان دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۹ را بعید دانسته و تأکید کردند واشنگتن برای جلوگیری از فرسایشیشدن درگیری باید فشارهای خود بر تهران را هدفمندتر و حسابشدهتر مدیریت کند.
این مقامها معتقدند ترامپ باید ضمن حفظ فشار بر ایران، از گرفتارشدن آمریکا در چرخهای از بحرانهای متوالی و یک جنگ طولانیمدت جلوگیری کند؛ جنگی که میتواند هزینههای سنگینی برای واشنگتن به همراه داشته باشد.
مارک فایفل، معاون پیشین مشاور امنیت ملی کاخ سفید، گفت ادامه جنگ تا سال ۲۰۲۹ بعید است و واشنگتن باید با مدیریت فشارهای موجود، مانع از آن شود که ایران با ایجاد بحرانهای پیدرپی، آمریکا را وارد یک درگیری فرسایشی کند.
فایفل مدعی شد ایران با فشارهای اقتصادی شدیدی مواجه است و پیشبینی صندوق بینالمللی پول از انقباض ۵.۴ درصدی اقتصاد این کشور در سال جاری و نزدیکشدن تورم به ۶۹ درصد حکایت دارد. او همچنین به افزایش قابل توجه قیمت برخی کالاهای اساسی در ایران اشاره کرد.
این مقام سابق آمریکایی افزود ترامپ در شرایط کنونی به «انضباط تاکتیکی» در دولت خود نیاز دارد تا تحولات منطقه، واشنگتن را به سمت جنگی طولانی سوق ندهد. به گفته او، ایران تلاش میکند آمریکا را میان بحران تنگه هرمز، حملات نیروهای همسو و دور جدیدی از عملیات نظامی گرفتار کند و سپس بار دیگر به مذاکره بازگردد.
فایفل در عین حال تأکید کرد آمریکا از نظر قدرت نظامی و اقتصادی دست بالاتری دارد، اما ایران در مدیریت فشارها و طولانیکردن روندها مهارت دارد. او خواستار هماهنگی بیشتر واشنگتن با کشورهای منطقه و متحدان اروپایی و آسیایی و تشدید فشارهای اقتصادی و نظامی علیه تهران شد.
وی همچنین گفت هرگونه کاهش تحریمها باید تنها پس از مشاهده اقدامات عملی و قابل راستیآزمایی ایران انجام شود و اهداف آمریکا نیز باید روشن باقی بماند؛ از جمله محدودکردن برنامه هستهای ایران و بازگشایی تنگه هرمز.
در همین حال، پاتریک ثیروس، سفیر و مقام سابق وزارت خارجه آمریکا، نیز ادامه جنگ و بستهماندن تنگه هرمز برای دو سال و نیم آینده را بعید دانست و هشدار داد چنین وضعیتی اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
او گفت ادامه بستهماندن تنگه هرمز میتواند چین، هند، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه را با هزینههای سنگین اقتصادی روبهرو کند و این کشورها در نهایت برای پایان بحران بر طرفی که مانع حلوفصل آن میدانند فشار خواهند آورد.
ثیروس در نهایت یکی از راهکارهای احتمالی برای پایان درگیری را چنین توصیف کرد: ترامپ به محاصره آمریکا پایان دهد، خروج نیروهایش را اعلام کند و مدعی پیروزی شود؛ در مقابل، ایران نیز از برخی مطالبات خود عقبنشینی کرده و پایان جنگ را بهعنوان یک پیروزی اعلام کند.