واشنگتنپست: آمریکا در جنگ با ایران ۴۵ پهپاد «MQ-9» از دست داده است
روزنامه واشنگتنپست به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد ارتش این کشور در جریان جنگ با ایران ۴۵ فروند پهپاد «MQ-9» را از دست داده که معادل حدود ۲۵ درصد از کل ناوگان این پهپادهاست
به گزارش ایلنا، واشنگتنپست به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت ارتش این کشور از زمان آغاز جنگ با ایران تاکنون ۴۵ فروند پهپاد رزمی «MQ-9 ریپر» را از دست داده است.
بر اساس این گزارش، این میزان تلفات معادل حدود یکچهارم ناوگان پهپادهای «MQ-9» آمریکا محسوب میشود و میتواند نشاندهنده هزینه قابل توجه عملیات نظامی واشنگتن در جنگ با ایران باشد.
پهپادهای «MQ-9 ریپر» از مهمترین سامانههای بدون سرنشین ارتش آمریکا به شمار میروند و در مأموریتهای شناسایی، مراقبت و عملیات رزمی مورد استفاده قرار میگیرند.