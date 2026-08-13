به گزارش ایلنا، واشنگتن‌پست به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت ارتش این کشور از زمان آغاز جنگ با ایران تاکنون ۴۵ فروند پهپاد رزمی «MQ-9 ریپر» را از دست داده است.

بر اساس این گزارش، این میزان تلفات معادل حدود یک‌چهارم ناوگان پهپادهای «MQ-9» آمریکا محسوب می‌شود و می‌تواند نشان‌دهنده هزینه قابل توجه عملیات نظامی واشنگتن در جنگ با ایران باشد.

پهپادهای «MQ-9 ریپر» از مهم‌ترین سامانه‌های بدون سرنشین ارتش آمریکا به شمار می‌روند و در مأموریت‌های شناسایی، مراقبت و عملیات رزمی مورد استفاده قرار می‌گیرند.