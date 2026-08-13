حمله پهپادی انصارالله به پالایشگاه نفت آرامکو در جازان عربستان

به گزارش ایلنا، شبکه المسیره به نقل از یک منبع نظامی در انصارالله گزارش داد حمله پهپادی به پالایشگاه نفت شرکت آرامکو در جازان در واکنش به «نقض حریم هوایی یمن و نقض حاکمیت این کشور در استان‌های صعده و حجه» از سوی عربستان، انجام شده است.

این دومین حمله به پالایشگاه آرامکو در جازان طی کمتر از یک هفته است. انصارالله یکشنبه نیز از هدف قرار دادن این پالایشگاه خبر داده بود؛ حمله‌ای که پس از آن مقام‌های سعودی از مهار آتش‌سوزی در این تأسیسات خبر دادند.

هفته گذشته نیز در پی حمله انصارالله به منطقه مرزی نجران در جنوب عربستان، دست‌کم ۱۱ نفر زخمی شدند؛ این حمله از سوی ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان گزارش شد.

یمن از ماه گذشته و همزمان با تشدید حملات انصارالله، به یکی از جبهه‌های جنگ آمریکا و ایران در منطقه تبدیل شده است؛ تحولاتی که به آتش‌بس چندساله میان انصارالله و دولت یمن مورد حمایت عربستان نیز پایان داده است.

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