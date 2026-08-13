رکورد ۲۵۰ روزه ناو آمریکایی؛ چرا کنگره درباره وضعیت «آبراهام لینکلن» هشدار میدهد؟
۲۵۰ روز دور از خانه و بیش از ۲۰۰ روز بدون پهلوگیری؛ «آبراهام لینکلن» رکوردی کمسابقه ثبت کرده، اما گزارشها از شرایطی نگرانکننده در داخل این ناو حکایت دارد؛ موضوعی که حالا پای کنگره آمریکا را به ماجرا باز کرده است.
به گزارش ایلنا، شرایط نامناسب خدمه ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» به موضوعی جنجالی در کنگره آمریکا تبدیل شده است. شماری از سناتورها و نمایندگان دموکرات خواستار توضیح فوری نیروی دریایی درباره وضعیت این ناو شدهاند؛ آن هم پس از انتشار گزارشهایی درباره کمبود غذا و اقلام ضروری، مشکلات آب و لولهکشی و تشدید بحرانهای روانی در میان خدمه.
روزنامه «والاستریت ژورنال» نیز به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد واشنگتن در حال آمادهسازی ناو هواپیمابر «یواساس جورج واشنگتن» برای اعزام به خاورمیانه و جایگزینی «آبراهام لینکلن» است. به نوشته این روزنامه، این جابهجایی از پیش برنامهریزی شده بود، اما همزمانی آن با افزایش انتقادها درباره شرایط خدمه «لینکلن» توجهها را بیشتر به وضعیت این ناو جلب کرده است.
«آبراهام لینکلن» بیش از ۲۵۰ روز در مأموریت بوده و بیش از ۲۰۰ روز را بدون پهلوگیری در دریا سپری کرده؛ رکوردی کمسابقه که نگرانیها درباره فرسودگی خدمه را افزایش داده است.
ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، در نامهای به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، خواستار ارائه توضیحات درباره وضعیت ناو شد. او به گزارشهایی درباره کمبود تجهیزات و اقلام ضروری، آلودگی آب، خرابی تأسیسات، وخامت سلامت روان خدمه و نگرانیهای ایمنی در عرشه ناو اشاره کرد.
سناتور روبن گالگو نیز خواستار اعزام یک هیئت نظارتی دوحزبی از سنا به «آبراهام لینکلن» برای بررسی وضعیت خدمه شد.
این ناو ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ از سندیگو به مقصد دریای چین جنوبی حرکت کرده بود، اما اندکی پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، مأموریتش تغییر کرد و به خاورمیانه اعزام شد.
۵ هزار نیروی نظامی در شرایط دشوار
شبکه «اماسانبیسی» گزارش داد خانوادههای نظامیان مستقر در «لینکلن» در دو نشست اخیر با فرماندهان نیروی دریایی آمریکا، نسبت به شرایط دشوار حدود ۵ هزار ملوان و تفنگدار دریایی اعتراض کردهاند.
گزارشها از کمبود غذا، مشکلات شدید روانی و حتی تلاش برای خودکشی در میان برخی خدمه حکایت دارد؛ موضوعی که خانوادهها را بهشدت نگران کرده و آنها خواستار اطلاع از زمان بازگشت نیروها به خانه شدهاند.
گالگو با اشاره به گزارشهایی درباره تهدید برخی خدمه به خودکشی، وضعیت ناو را «هشداری تکاندهنده» توصیف کرد. به گفته او، خدمه با حمامهای کپکزده، قطعی آب گرم، سهمیهبندی غذا و صابون، سرویسهای بهداشتی ازکارافتاده و شیفتهای کاری ۱۲ تا ۱۶ ساعته بدون روز استراحت مواجهاند.
او در ادامه، نحوه برخورد دولت دونالد ترامپ با نیروهای آمریکایی در جریان جنگ را «نهتنها شرمآور، بلکه خطرناک» خواند.