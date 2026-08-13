یورش مجدد اشغالگران صهیونیست به حومه قنیطره
رسانهها از یورش مجدد نیروهای رژیم صهیونیستی به حومه قنیطره در سوریه خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، منابع محلی در استان قنیطره در سوریه، گزارش دادند که نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز -پنج شنبه- وارد روستای «الرفید» در حومه جنوبی این استان شده و به تعدادی از خانهها یورش بردند.
این منابع اظهار داشتند که جستوجوها در الرفید به محله غربی نیز گسترش یافت. هیچ اطلاعاتی در مورد دستگیریهای احتمالی در دسترس نیست.
استانهای قنیطره و درعا به صورت مداوم با تهاجمها اشغالگران اسرائیلی رو به رو هستند.