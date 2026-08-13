یورش مجدد اشغالگران صهیونیست به حومه قنیطره

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، منابع محلی در استان قنیطره در سوریه، گزارش دادند که نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز -پنج شنبه- وارد روستای «الرفید» در حومه جنوبی این استان شده و به تعدادی از خانه‌ها یورش بردند.

این منابع اظهار داشتند که جست‌وجوها در الرفید به محله غربی نیز گسترش یافت. هیچ اطلاعاتی در مورد دستگیری‌های احتمالی در دسترس نیست.

استان‌های قنیطره و درعا به صورت مداوم با تهاجم‌ها اشغالگران اسرائیلی رو به رو هستند.

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