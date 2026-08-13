گروسی: سازمان ملل در حال مرگ تدریجی است

به گزارش ایلنا به نقل از رویتریز، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که سازمان ملل در حال مرگ تدریجی است.

«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نامزد پست دبیرکلی سازمان ملل، ‌اعلام کرد که این سازمان به‌ تدریج در حال از دست دادن نفوذ خود است و به تغییرات نیاز دارد.

‌‌گروسی در مصاحبه‌ای با روزنامه فایننشال تایمز با هشدار درباره از دست رفتن تدریجی نفوذ سازمان ملل گفت «من خطر فروپاشی یا نابودی فوری و ناگهانی سازمان ملل را نمی‌بینم.»

وی افزود: «فکر می‌کنم موضوع بیشتر به نوعی مرگ تدریجی شبیه است. سازمان ملل در حال از دست دادن اهمیت و اعتبار خود است و سهم قابل‌توجهی در حل بحران‌های جدید یا جنگ‌های بین‌دولتی ندارد.»

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