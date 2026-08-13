به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «پیت هگست»، وزیر جنگ ایالات متحده، در پاناما به خبرنگاران گفت که دولت واشنگتن در حال حاضر در حال بررسی همه گزینه‌ها برای اقدامات بیشتر در مورد کوبا، از جمله اقدام نظامی است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه این جمهوری کارائیب گفت: «همه گزینه‌ها، از جمله گزینه‌های نظامی، روی میز است.»

وی افزود: «من فکر می‌کنم کوبا عاقلانه است که به تمایل [دونالد] ترامپ، رئیس جمهور [ایالات متحده]، برای اعمال امتیازات استراتژیک آمریکا توجه کند.»

هگست همچنین خاطرنشان کرد که ایالات متحده «گزینه‌های زیادی» برای اقدامات بیشتر در مورد کوبا دارد.

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