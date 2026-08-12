رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی:
هیچ بحثی در مورد تمدید آتشبس با ایالات متحده وجود ندارد
رویترز، به نقل از یک منبع ارشد ایرانی، گزارش داد که هیچ بحثی در مورد تمدید آتشبس با ایالات متحده وجود ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رویترز، به نقل از یک منبع ارشد ایرانی، گزارش داد که هیچ بحثی در مورد تمدید آتشبس با ایالات متحده وجود ندارد.
رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی نوشت: «هیچ تاریخی برای آتشبس تعیین نشده و هیچ چیزی برای تمدید آن وجود ندارد.»
رویترز مدعی شد: «از جمله مسائلی که مورد بحث قرار گرفته، بازگشت ایالات متحده به تفاهمنامه و تعیین جدول زمانی برای اجرای تعهداتش است.»
رویترز به نقل از این منبع مدعی شد: «مطلقاً هیچ پیشرفتی در مورد بازگشت ایالات متحده به تفاهمنامه و جدول زمانی برای اجرای تعهداتش حاصل نشده است.»