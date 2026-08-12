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آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:

عرضه جهانی نفت امسال ۴.۳ میلیون بشکه در روز یا حدود ۴ درصد کاهش خواهد یافت

عرضه جهانی نفت امسال ۴.۳ میلیون بشکه در روز یا حدود ۴ درصد کاهش خواهد یافت
کد خبر : 1825219
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طبق آخرین پیش‌بینی منتشر شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی، عرضه جهانی نفت امسال ۴.۳ میلیون بشکه در روز یا حدود ۴ درصد کاهش خواهد یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، طبق آخرین پیش‌بینی منتشر شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی، عرضه جهانی نفت امسال ۴.۳ میلیون بشکه در روز یا حدود ۴ درصد کاهش خواهد یافت.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه بازار نفت خود اعلام کرد: «با توجه به اینکه توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز و عبور بدون مانع از تنگه باب المندب هنوز در هاله‌ای از ابهام است، ما دوباره برآوردهای عرضه را برای بقیه سال کاهش داده‌ایم.»

کاهش عرضه ۴.۳ میلیون بشکه در روز بیشتر از پیش‌بینی کاهش ۳.۷ میلیون بشکه در روز در گزارش ماه ژوئیه آژانس بین‌المللی انرژی است. این کاهش، کل عرضه را به ۱۰۲.۰۲ میلیون بشکه در روز کاهش می‌دهد که پایین‌ترین پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی برای سال جاری است، زیرا جنگ جاری کسری بیشتری را در بازار نفت ایجاد می‌کند.

 

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