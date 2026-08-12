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پوتین: تنش‌ها نه‌تنها در منطقه آسیا-اقیانوسیه، بلکه در قطب شمال نیز در حال افزایش است

پوتین: تنش‌ها نه‌تنها در منطقه آسیا-اقیانوسیه، بلکه در قطب شمال نیز در حال افزایش است
کد خبر : 1825196
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رئیس جمهور روسیه، ‌گفت که تنش‌ها نه تنها در منطقه آسیا-اقیانوسیه، بلکه در منطقه قطب شمال نیز در حال افزایش است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، ‌گفت که تنش‌ها نه تنها در منطقه آسیا-اقیانوسیه، بلکه در منطقه قطب شمال همسایه نیز در حال افزایش است.

رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد که پتانسیل درگیری در منطقه آسیا-اقیانوسیه رو به افزایش است.

پوتین ضمن حضور در رزمایش ناوگان اقیانوس آرام گفت: «ضمناً، تنش‌ها در منطقه قطب شمال همسایه، که قبلاً در اینجا به آن اشاره شد، در مورد استفاده از مسیر دریای شمال نیز در حال افزایش است. اما روسیه همواره از آمادگی خود برای همکاری در قطب شمال و استفاده از مسیر دریای شمال حمایت کرده و همچنان آن را تأیید می‌کند. البته در چارچوب قوانین بین‌المللی دریایی موجود.»

 

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