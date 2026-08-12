پیشنهاد جدید آمریکا به ایران درباره هرمز؛ «بازگشایی در برابر رفع محاصره»

به گزارش ایلنا، رسانه اماراتی «ارم نیوز» در گزارشی ادعایی نوشت: منابع دیپلماتیک مطلع از رایزنی‌های تهران و واشنگتن از پیشنهاد جدید آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داده‌اند؛ پیشنهادی که بر اساس آن، ایران در ازای تضمین عبور آزاد و بدون عوارض کشتی‌ها، شاهد رفع یک‌ماهه محاصره سواحل خود و آزادسازی تدریجی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده خواهد بود.

بر اساس این طرح، ادامه این ترتیبات به‌صورت ماهانه به پایبندی ایران به آزادی کشتیرانی در هرمز بستگی دارد و در مقابل، آمریکا می‌تواند هر ماه بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را آزاد یا بخشی از تحریم‌ها را کاهش دهد.

منابع «إرم نیوز» می‌گویند این پیشنهاد با هدف حل دو اختلاف اصلی میان تهران و واشنگتن مطرح شده است؛ مخالفت آمریکا با دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری و تأکید ایران بر رفع محاصره پیش از بازگشت کشتیرانی به وضعیت عادی.

نقش پاکستان در پیشنهاد آمریکا

این پیشنهاد در حال حاضر جدا از مذاکرات ایران و عمان درباره ترتیبات تردد در تنگه هرمز است و قرار است به‌عنوان راهکاری موقت تا دستیابی تهران و مسقط به توافقی جامع‌تر دنبال شود.

در همین راستا، پاکستان از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، برای سفر به اسلام‌آباد دعوت کرده است. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز دریافت این دعوت‌ها را تأیید کرده و گفته است این سفرها در «زمان مناسب» انجام خواهد شد.

یک دیپلمات مطلع به «إرم نیوز» گفت اسلام‌آباد برای قابل مذاکره‌تر کردن پیشنهاد آمریکا، تغییراتی در آن ایجاد کرده است. بر این اساس، در صورت توافق اولیه، مذاکرات درباره جدول زمانی آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران یا کاهش بخشی از تحریم‌ها در برابر تضمین عبور امن کشتی‌ها ادامه خواهد یافت.

ولید صافی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه لبنان، نیز به «إرم نیوز» گفت پاکستان با استفاده از تجربه خود در ارتباط میان تهران و واشنگتن، در حال ایجاد مسیری موازی با مذاکرات عمان است و سفر احتمالی قالیباف و عراقچی می‌تواند زمینه‌ساز یک توافق سریع و مرحله‌ای درباره بحران هرمز شود.

با این حال، صافی تأکید کرد که روند مذاکرات ایران و عمان و ماهیت پیشنهادهای منتقل‌شده از سوی پاکستان می‌تواند بر تصمیم تهران درباره این طرح تأثیر بگذارد.

در مجموع، پیشنهاد جدید آمریکا بر یک فرمول مرحله‌ای استوار است: بازگشایی هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی در برابر رفع موقت محاصره و آزادسازی تدریجی دارایی‌های ایران.