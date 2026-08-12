اردوغان: درهای توافق مکه به روی کشورهای منطقه باز است
رئیسجمهور ترکیه، با تأکید بر راهبردی بودن روابط آنکارا و ریاض، توافق دفاعی مکه را اقدامی برای تقویت بازدارندگی و ثبات منطقهای دانست و تصریح کرد این توافق علیه هیچ کشوری نیست.
به گزارش ایلنا، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در گفتوگو با روزنامه «الشرق الأوسط» همچنین با اشاره به تنگه هرمز گفت این آبراه یکی از شریانهای حیاتی اقتصاد جهان است و ابراز امیدواری کرد تنشهای کنونی هرچه سریعتر پایان یابد و هرمز بار دیگر بهصورت امن، باثبات و بدون وقفه در خدمت تجارت بینالمللی قرار گیرد.
رئیسجمهور ترکیه درباره «توافق مکه برای دفاع مشترک» نیز تأکید کرد که این توافق را نباید صرفا واکنشی مقطعی به تشدید تنش میان آمریکا و ایران دانست. به گفته او، هدف اصلی توافق، تقویت بازدارندگی، افزایش همبستگی امنیتی میان اعضا و کمک به حفظ ثبات منطقهای است.
اردوغان با بیان اینکه این توافق بر حق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد استوار است، تصریح کرد: «این توافق علیه هیچ کشوری نیست» و در عین حال برای همه کشورهای برادر که مایل به پیوستن باشند، باز است.
وی همچنین خواستار توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی به لبنان شد و درباره سوریه گفت این کشور وارد «مرحلهای جدید» شده است. اردوغان تأکید کرد مهمترین هدف ترکیه آن است که این مرحله زمینهساز صلح پایدار، ثبات و بازسازی سوریه شود.
او در پایان نیز هشدار داد ترکیه اجازه نخواهد داد هیچ سازمان یا ساختاری در شمال سوریه یا دیگر مناطق این کشور شکل بگیرد که امنیت ترکیه را تهدید کند.