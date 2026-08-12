به گزارش ایلنا، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی درباره روند جنگ آمریکا علیه ایران نوشت واشنگتن با تکیه بر حملات دوربرد، تسلیحات دقیق، هوش مصنوعی، جنگنده‌های پیشرفته و ناوهای هواپیمابر توانسته ضربات سنگینی به زیرساخت‌ها و توان نظامی ایران وارد کند، اما این برتری عملیاتی هنوز به یک دستاورد راهبردی تعیین‌کننده تبدیل نشده است.

طبق ادعای این روزنامه، نیروهای آمریکایی در شش ماه نخست جنگ بیش از ۱۳ هزار حمله انجام داده‌اند و بخش قابل توجهی از نیروی هوایی و دریایی ایران و همچنین شماری از فرماندهان ارشد این کشور را هدف قرار داده‌اند. آمریکا همچنین با اعمال فشار و محاصره بر بنادر ایران تلاش کرده توان تهران را برای ادامه جنگ و تأمین نیازهای خود محدود کند.

با این حال، فایننشال تایمز تأکید می‌کند که نتیجه میدان نبرد با اهداف راهبردی واشنگتن فاصله دارد. جریان‌های به اصطلاح «تندرو» همچنان در ساختار قدرت ایران حضور دارند و سرنوشت برنامه هسته‌ای این کشور نیز با وجود حملات آمریکا و اسرائیل همچنان روشن نیست.

این روزنامه همچنین به بن‌بست مذاکرات و ادامه تهدیدهای ایران و متحدانش علیه کشتیرانی اشاره کرده و می‌نویسد جنگ تاکنون دست‌کم ۱۸ کشته و ۶۲۴ زخمی در میان نیروهای آمریکایی بر جا گذاشته است.

بر اساس برآوردهای منتشرشده، ۴۲ فروند هواپیمای آمریکایی نیز منهدم یا آسیب دیده‌اند که جنگنده‌های F-15 و F-35، یک فروند هواپیمای E-3 و بیش از ۲۰ پهپاد MQ-9 ریپر در میان آنها قرار دارند.

هزینه مستقیم عملیات نظامی آمریکا نیز حدود ۳۷.۵ میلیارد دلار برآورد شده و وزارت جنگ این کشور برای بازسازی ذخایر تسلیحاتی که در جریان جنگ کاهش یافته‌اند، به حدود ۶۷ میلیارد دلار دیگر نیاز دارد.

فشار جنگ تنها به ارتش آمریکا محدود نمانده و اقتصاد این کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به گفته اقتصاددان ارشد «مودیز آنالیتیکس»، افزایش هزینه‌های نظامی و رشد قیمت سوخت می‌تواند هزینه‌ای نزدیک به هزار دلار به یک خانواده آمریکایی معمولی تحمیل کند.

فایننشال تایمز در ادامه می‌نویسد با وجود افزایش هزینه‌های جنگ، تاکنون اعتراض گسترده‌ای در داخل آمریکا شکل نگرفته است. هرچند نظرسنجی‌ها از مخالفت اکثریت آمریکایی‌ها با جنگ حکایت دارد، این نارضایتی هنوز به اعتراضات گسترده یا شکاف جدی در ساختار نظامی آمریکا منجر نشده است.

این روزنامه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر را آزمونی مهم برای دولت آمریکا می‌داند؛ انتخاباتی که می‌تواند مشخص کند آیا رأی‌دهندگان، جمهوری‌خواهان را به دلیل تصمیم برای آغاز جنگ با ایران هزینه‌مند خواهند کرد یا خیر.

در مجموع، گزارش فایننشال تایمز تصویری از جنگی ارائه می‌دهد که در آن آمریکا توانسته برتری قابل توجهی در سطح عملیاتی ایجاد کند، اما هنوز نتوانسته این برتری را به یک پیروزی سیاسی و راهبردی پایدار تبدیل کند؛ مسئله‌ای که می‌تواند در ادامه، فشارها بر توان نظامی و اقتصاد آمریکا را افزایش دهد.

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