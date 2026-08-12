به گزارش ایلنا، پایگاه «میدل‌ایست‌آی» به نقل از سه منبع سعودی آگاه گزارش داد ترکیه برای حضور مصر در ائتلاف سه‌گانه مکه تلاش کرده بود، اما عربستان در شرایط کنونی با عضویت قاهره مخالفت کرد. منابع سعودی مدعی شده‌اند ریاض معتقد است مصر در سال‌های اخیر در مسائل امنیتی منطقه نقش مؤثری ایفا نکرده و بیش از آنکه شریک راهبردی باشد، به حمایت مالی کشورهای خلیج فارس متکی بوده است.

یکی از محورهای نارضایتی عربستان، عملکرد محدود مصر در جنگ یمن و همچنین موضع قاهره در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران عنوان شده است. منابع سعودی همچنین از نزدیکی فزاینده مصر به امارات ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌ویژه در شرایطی که میان ریاض و ابوظبی بر سر پرونده‌هایی مانند یمن اختلافاتی شکل گرفته است.

این منابع همچنین مدعی شده‌اند ترکیه و پاکستان از نظر توان نظامی، صنایع دفاعی و ظرفیت عملیاتی، ارزش بیشتری برای این ائتلاف دارند و عربستان در حال حاضر توان نظامی مصر را هم‌سطح آنها ارزیابی نمی‌کند.

در مقابل، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، مصر را «شریکی معمولی» برای آنکارا دانسته و گفته است پس از حل مسائل فنی، مانعی برای پیوستن قاهره به این ائتلاف وجود ندارد. منابع ترکیه‌ای نیز تأیید کرده‌اند که آنکارا برای حضور مصر در توافق تلاش کرده بود.

با این حال، منابع سعودی تأکید کرده‌اند مخالفت فعلی به معنای بسته‌شدن همیشگی درهای ائتلاف به روی مصر نیست و در صورت تغییر شرایط و بهبود روابط، امکان بررسی عضویت قاهره در آینده وجود خواهد داشت.

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