تقابل تهران ـ واشنگتن بر سر هرمز؛ ترامپ تهدید کرد، ایران شروطش را اعلام کرد

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز- چهارشنبه- بار دیگر مدعی شد آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و هشدار داد هرگونه اقدام ایران در این آبراه با «ضربه سخت» روبه‌رو خواهد شد. وی همچنین گفت به ایران اعتماد ندارد.

در مقابل، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده است تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط تهران برای پایان جنگ را نپذیرد، باز نخواهد شد.

رضایی گفت آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و پایان جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای، از جمله در لبنان و غزه، از جمله شروط تهران است.

همزمان، محمدرضا نقدی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران بر ضرورت تقویت توان تهاجمی ایران تأکید کرد و گفت نیروهای مسلح باید در صورت نیاز و با صدور فرمان، توان انتقال عملیات به خاک دشمن را داشته باشند.

این مواضع پس از آن مطرح شد که ترامپ از ایران خواسته بود بابت تلفات ناشی از جنگ‌ها، حملات و اعتراضات در ۵۰ سال گذشته غرامت پرداخت کند. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفته است ممکن است در شرایط فعلی رویکرد «صبر و انتظار» را در پیش بگیرد و به مذاکره با تهران ادامه دهد.

تداوم فشار دریایی آمریکا

همزمان با تشدید مواضع سیاسی، ارتش آمریکا از حمله به یک کشتی با پرچم پاناما در خلیج عمان خبر داده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد یک بالگرد نیروی دریایی این کشور پس از آنکه خدمه کشتی به هشدارهای مکرر برای توقف توجه نکردند، دو موشک «هلفایر» به سمت کشتی باری «ام‌وی ویلا نوا» شلیک کرده است.

واشنگتن مدعی شده هدف از این اقدام جلوگیری از حرکت کشتی به سمت یک بندر ایرانی بوده است.

تنش در باب‌المندب

در سوی دیگر، تحولات در دریای سرخ و باب‌المندب نیز بر نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه درگیری‌ها افزوده است.

رسانه‌های وابسته به جنبش انصارالله یمن اعلام کردند این گروه یک کشتی حامل تجهیزات نظامی عربستان را در باب‌المندب هدف قرار داده است.

همچنین گارد ساحلی یمن از حمله موشکی به یک کشتی تجاری یمنی به نام «تهامه» خبر داد که بر اساس اعلام این نهاد، ۶ کشته و ۱۰ زخمی بر جای گذاشته است.

انصارالله پیش‌تر نیز در واکنش به آنچه «محاصره یمن از سوی عربستان» خوانده، از اعمال محدودیت برای کشتیرانی عربستان در دریای سرخ خبر داده بود؛ ادعایی که ریاض آن را رد کرده است.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد تقابل تهران و واشنگتن در آبراه‌های راهبردی منطقه همچنان در حال تشدید است و همزمان، خطر سرایت تنش‌ها به مسیرهای اصلی کشتیرانی افزایش یافته است.

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